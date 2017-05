SOCIÉTÉ

Un décès dû à la leptospirose

Mardi 16 Mai 2017 à 15:34 | Lu 50 fois

SANTE - La direction de la Santé a publié le bulletin de surveillance sanitaire couvrant la période entre le 24 avril et le 7 mai en Polynésie Française. Concernant la dengue son activité est modéré et stable, tout comme la leptospirose, à l'exception que celle-ci a été la cause d'un décès.

