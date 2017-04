Un corps retrouvé à Matatia

J-B. C.

Une trentaine d’homme dont des gendarmes de la Brigade de recherches de Faa’a, des pompiers et des mutoi de Punaauia, appuyés par un hélicoptère et un drone, ont mené une importante battue, dans la matinée, dans la vallée de la Matatia.Ils y ont finalement découvert un corps qui pourrait être celui de Louis Noël Renou, 63 ans, disparu depuis le 2 avril. Selon nos informations, l’homme présentait une blessure au niveau du crane qui pourrait être la conséquence d’une chute.La justice a ordonné à ce qu’une autopsie soit pratiquée afin de déterminer les causes exactes du décès. La juge d’instruction en charge du dossier, Edwige Bit, était présente dans la vallée après la découverte du corps.