Un congrès pour expliquer le management de demain

Destinés aux dirigeants et cadres d'entreprises, cette deuxième édition 2017, se fera avec le soutien technique de l'Ordre des Conseillers en Ressources Humaines Agréés (CRHA) du Québec, et sera dans la continuité du Congrès 2015. Avec un plateau d’intervenants, un tour d’horizon des forces et éléments de disruption et d'innovation à l'œuvre, au niveau mondial comme sur le fenua, sera effectué.



Selon les organisateurs, "Les changements en cours amènent à repenser de fond en comble nos modes traditionnels d'organisations et de relations". Ce congrès permettra de mesurer leurs impacts sur les modes de management et de leadership, les relations avec les clients et leurs conséquences sur l'environnement interne et externe des entreprises et des organisations.



L’expertise internationale des huit conférenciers permettra aux participants, durant 2 jours, de prendre de la hauteur pour donner vie à leurs ambitions en travaillant concrètement à relier Management et Richesses Humaines.