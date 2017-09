Un concours de jardins pour lancer la Foire Agricole

Rédaction Web avec Sophie Guébel et Davidson Bennett

Quatre mètres carré à aménager. Pas facile pour ces horticulteurs qui doivent rivaliser d’imagination. Ils ont eu plusieurs mois pour trouver comment s’adapter au thème avec la possibilité de trouver eux même des sous-thèmes.Des jardins miniatures scrutés par les membres du jury attentifs à ce que chacun respecte le thème à savoir l’harmonisation des produits de la terre et de la santé. Les critères retenus sont: "La valorisation du produit, la présentation du jardin et le nombre de variétés de plantes dans le jardin, et le savoir-faire.", indique Patricia Hoata, Présidente de la fédération Hei Tini Rau. Plantes médicinales ou alimentaires, tout est permis."Tous les ans on organise ce concours avant l'ouverture de la foire et les mama se préparent depuis un an déjà. Dès la fin de la foire agricole, on leur donne un thème et elles se préparent jusqu'au jour J" précise Patricia, indiquant "L'objectif est de décorer avec les réalisations des participants aux concours, le grand chapiteau où se tiennent les animations"." C'est un bon système pour que l'on ne passe pas notre temps à le décorer.", s'esclaffe-t-elle.Le vainqueur du concours sera connu l'avant dernier jour de la foire et se verra remettre une enveloppe de 285 000 francs. Le jury qui totalise six membres et qui aura la lourde tâche de départager les réalisations sera composé de Pure Pambrun, Etienne Raapoto et d'autres personnalités. Maui Tuheiava Adams, présidente du jury, nous en dit plus. "On regardera si tous les éléments désirés sont là, et aussi la présentation des stands".Pour autant, pas question de mettre plantes médicinales ou autres sans indication de leur destination. "Nous le jury, nous ne sommes pas censés connaître toutes les plantes. C'est à eux de nous dire, telle plante, c'est pour faire ceci, elle soigne cela etc…"Ce beau métier sera valorisé tout au long de la foire agricole. L’évènement qui attire chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs ouvre ses portes demain et jusqu’au 8 octobre.