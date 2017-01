Un concert de hautbois et de piano au Méridien ce dimanche

Il est l'un plus grands joueurs de hautbois français : Jérôme Guichard est actuellement l'invité de Musique en Polynésie. Ce dimanche, c'est accompagné de la pianiste Laurence Lao qu'il se produit au Méridien. Au menu de ce concert :



Kreisler -Pugnani - Prélude et allegro

Schumann - Romances 1 et 3 opus 94

Poulenc - Sonate

Nielsen - Romance et humoresque

Yoko Kubo - Fluxion 1

Mendelssohn 3 - Romances sans paroles

Saint-Saens - sonate opus 166

Et quelques surprises



Vous pourrez réecouter ces artistes le 20 janvier.



