Un collectif budgétaire pour les opérations en faveur des sinistrés

Rédaction Web avec compte rendu du conseil des ministres

Le gouvernement s'est engagé dès les premiers recensements des dégâts et sinistres occasionnés par les intempéries qui ont touché la Polynésie française en début d'année, à mettre en œuvre tous les moyens disponibles de la collectivité et à agir en urgence auprès des populations.Le Conseil des ministres a déclaré l’état de calamité naturelle sur les communes des îles de Tahiti et Moorea, sur les communes de Taiarapu-Est et Teva I Uta et sur les communes de Faa’a, Arutua, Fakarava, Hao, Hikueru, Makemo, Manihi et Takaroa.Une commission de recensement des sinistres et de répartition des secours a été instaurée dès janvier 2017, afin de répondre rapidement aux besoins urgents et légitimes des sinistrés. Compte tenu de l'importance des calamités, un collectif budgétaire a été ouvert permettant à l'ensemble des ministères sur le terrain de compléter leurs moyens d'intervention.Le collectif prévoit les inscriptions indispensables consécutives aux intempéries, le ré-abondement des dépenses imprévues et les ajustements de certaines opérations héritées du compte d’aide aux victimes de calamités (CAVC).Par ailleurs, pour permettre la couverture des engagements du dispositif du corps des volontaires au développement (CVD), l'enveloppe est complétée à hauteur de 248 millions Fcfp, permettant à environ 210 jeunes diplômés de bénéficier de cette mesure.Le collectif s’équilibre en section de fonctionnement à 3,012 milliards Fcfp et en section d’investissement à 1,736 milliard Fcfp. Les recettes proviennent du résultat 2016 du compte CAVC, d'une partie du résultat 2016 du budget général et d'un versement exceptionnel de l'Assemblée de la Polynésie française.