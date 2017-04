Un collectif appelle à un rassemblement contre le FN à Tahiti jeudi

Le rendez-vous est donné à midi jeudi 4 mai : un rassemblement contre le Front national est organisé au Jardin de Paofai.

A l'initiative de cette action : un collectif anonyme de citoyens qui se présentent comme "engagés". Ils ont crée une page Facebook intitulée "Le Pen NON Polynésie française".



"Face au score historique du Front National en Polynésie française, un grand rassemblement pacifique est organisé pour faire obstacle à Marine Le Pen au second tour" indiquent les organisateurs. Ils ajoutent : "Soyons nombreux au jardin Paofai ! Amenez vos ami(e)s, banderoles, slogans, discours, mégaphones, pahu, peue, picnics... Et tous ensemble, manifestons notre rejet du Front National pour ne pas renoncer aux valeurs de solidarité, de liberté, d'égalité et de fraternité en Polynésie française et en métropole".



