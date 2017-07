Un camion flambant neuf pour les pompiers de Mahina

Rédaction Web avec Mata Ihorai

Damas Teuira, le maire de Mahina, se déclare très satisfait de cette acquisition. "Malgré sa taille, il se conduit comme une voiture. Nous l'avons essayé en montagne afin de tester sa capacité de franchissement notamment, et il a donné entièrement satisfaction." La situation financière de la commune, qui se "porte bien" selon Damas Teuira, fait que la mairie poursuit sa politique d'investissement dans du matériel pour la sécurité de ses habitants.Pour l'acquisition de ce véhicule d'un montant de 39 193 300 Fcfp, 50% ont été financé par le FIP¨, 28% par la DDC et 21% par les fonds de la commune, soit 8 524 460 Fcfp. "C'est un investissement honorable pour la commune" estime le premier magistrat, poursuivant, "Il faut que l'on garde ce cap là pour garantir un maximum la sécurité des habitants de Mahina, et des communes avoisinantes."Effectivement, suite à une convention de mutualisation, ce camion pourra intervenir afin de répondre aux besoins des communes limitrophes. "Nous sommes dans une logique d'entraide entre les casernes de pompiers de Hitiaa, Arue et Pirae".