Un camino hacia el destino : résumés des épisodes 75 à 79

Episode n° 75

Luis nargue Fernanda. Elle n’aurait jamais dû l’affronter car elle va en payer les frais. De plus, Carlos ne viendra pas la soutenir car il est avec sa mère. Luis dit à Pedro qu’il a assez de preuves pour envoyer sa fille en prison pour fraude. Blanca surprend Hernan et Mariana faisant la fête pour avoir envoyé Fernanda en prison et ce avec l’aide de Camila. Elle le rapporte à Amelia. Fernanda ne peut croire que Camila l’ait trahie. Marissa n’est pas convaincue que son fils doit épouser Fernanda mais ce dernier lui répond qu’il le fera avec ou sans consentement. Pedro recherche M. Fernando pour lui demander de l’aide. Il supplie Camila de dire la vérité mais elle refuse. Inspecteur Medina prévient Pedro : en fonction des preuves trouvées, sa fille sera emprisonnée pour longtemps.



Episode n° 76

Fernanda ne veut pas croire que Carlos est parti pour les Etats Unis avec Isabela. Fernanda supplie Camila. Luis accuse Fernanda d’avoir mis en danger la vie de M. Fernando. Isabela arrive à Houston pour voir Carlos. Fernanda est appelé à la barre pour témoigner. Camila veut avouer la vérité mais Hernan l’en empêche. Carlos n’arrive pas à joindre Fernanda. Ordonez prévient Isabela que Carlos evut épouser Fernanda dès que possible. Mariana témoigne contre Fernanda. Pedro rend responsable Amelia de tout ce qui arrive à leur fille. Fernanda est emprisonnée. Amelia avoue à Luis que Fernanda est sa fille mais il ne la croit pas. Camila fait des cauchemars. Luis arrive à Houston pour dire qu’il est le seul à pouvoir autoriser l’opération sur Marissa.



Episode n° 77

Marissa prévient Ordonez qu’elle va refaire son testament et tout mettre au nom de son fils. Elle lui demande de s’occuper de Fernanda car Luis veut lui faire du mal. Luis entend leur conversation. Ordonez a du mal croire que Marissa ne veut plus que Luis gère ses affaires alors qu’il est toujours son mari. Fernanda demande à Clarita de rien dire sur sa situation à Carlos afin qu’il est l’esprit tranquille pour s’occuper de sa mère. Pedro est en colère après Carlos et Luis car ils sont malfaisants mais Sa fille défend Carlos. S’il savait qu’elle est prison, il serait là avec elle pour la soutenir. M. Fernanda vient témoigner en faveur de Fernanda mais le juge rejette le témoignage. La santé de Marissa se dégrade soudainement. On est obligé de l’opérer.



Episode n° 78

M. Fernando avoue à Fernanda qu’il sait qu’elle est une bonne personne. Et c’est pour cette raison qu’il va l’aider. Blanca dit à Fernanda qu’elle doit garder un peu place dans son cœur pour sa mère. Même si elle a fait des erreurs. Felipe promet à Pedro qu’il fera tout pour faire libérer sa fille. Marissa est dans le coma. Carlos prévient Ordonez que cela peut durer des jours comme des mois. Pendant ce temps, Luis veut profiter de la situation pour prendre les commandes de la société. Fernanda dit à Camila qu’elle ne pourra jamais lui pardonner d’avoir détruit sa vie.



Episode n° 79

Mariana dit à Pedro que Carlos est parti en voyage avec Isabela. Felipe se met en colère contre Pedro pour interférer entre Carlos et sa fille. Camila a changé d’avis et veut aider Fernanda mais Mariana l’avertit qu’elle ira en prison pour faux témoignage. Amelia donne à sa fille un violon pour qu’elle puisse jouer en prison. Pedro dit à sa fille que même si il a pardonné Amelia, plus jamais ils ne se remettront ensemble. Fernanda est désespérée. Elle ne supporte plus être en prison. Luis dirige la société. Ordonez est sur qu’il fera partie des premiers à être licencié mais Carlos l’encourage à se battre et ne pas abandonner le combat.