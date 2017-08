Un camino hacia el destino : résumés des épisodes 70 à 74

Episode n° 70

Diego et Lucero vont acheter sa robe de mariée. Diego dit à Lucero qu’il a dû vendre sa voiture pour payer le mariage. Pedro demande à Javier de ne pas révéler à Fernanda qu’il n’est pas son père biologique. Mais Javier le rassure : pour la jeune femme, il sera toujours son père. Isabela prévient Andrea : sa présence complique les choses entre Marissa et son fils. Luis rencontre Marissa et lui dit qu’il l’aime toujours. A ce moment arrive Pedro. Luis menace Pedro mais Carlos le défend, et dit à Luis de partir et de ne plus jamais revenir. Luis insulte Fernanda, ce qui met Pedro en colère. Amelia annonce à Hernan qu’elle veut sa lettre de démission.



Episode n°71

Carlos explique à M. Fernando que Marissa est malade donc il ne pourra plus être leur médecin de famille. Il lui donne de l’argent et lui demande de le remettre à Fernanda pour qu’elle puisse payer les frais d’hospitalisation de son père. M. Fernando ne devra pas dire de qui provient l’argent sinon Fernanda refusera de le prendre. Luis essaie de mettre Fernanda dehors mais Carlos s’y oppose. Luis prévoit d’utiliser Camila pour lettre Fernanda en prison. Carlos est choqué. Il a entendu sa mère dire à Ordonez d’arrêter la procédure de divorce



Episode n°72

Mrs. Zamora renie sa fille Andrea pour être partie avec Diego. Mère Rosaura punie sœur Sonrisa pour avoir aidé Lucero et Diego à se marier. Carlos rend visite à Paquito à l’orphelinat. Le garçon veut quitter l’orphelinat mais Carlos n’a pas fini les papiers d’adoption. Luis et Marissa viennent à peine de se remettre ensemble qu’il planifie déjà de se débarrasser d’elle en prétextant sa maladie. Luis demande à Isabela de convaincre Marissa : de se rendre à un SPA perdu au milieu de nulle part sans prévenir personne.



Episode n°73

Marissa a des doutes sur Luis. Lucero et Diego sont dans leur cocon, heureux et amoureux. Diego lui dit que personne ne pourra les séparer. Javier prévient Fernanda qu’il part pour 3 semaines pour un congrès. Clarita avertit Carlos que sa mère est partie pour un SPA qu’une amie lui a recommandé. Amelia et son père partent inaugurer un projet immobilier. Mariana demande à Camila son aide pour se débarrasser de Fernanda. Carlos et Fernanda partent en hélicoptère pour rejoindre Marissa mais ils ont un problème technique sur le chemin et son obligés d’atterrir en urgence. Perdus dans le désert, Carlos décide de partir à pied.



Episode n°74

Pedro craint que sa fille sache déjà qu’il n’est pas père de sang. Mariana est surprise de voir Fernando, sa sœur et Hernan de retour. Fernando ne la reconnaît. Amelia veut Carlos mais sa sœur minimise l’incident. Isabela prévient Luis de l’accident d’hélicoptère. Ce dernier est ravi car il va profiter de l’occasion pour de se débarrasser de sa femme. Dans le désert, Carlos et Fernanda se rapprochent l’un de l’autre. Pendant ce temps, Pedro se demande où est sa fille ! Carlos et Fernanda arrivent enfin au spa. Carlos se met en colère contre Luis et Isabela les traitant d’irresponsable. Luis est furieux car ses plans n’ont pas abouti.