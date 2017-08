Un camino hacia el destino : résumés des épisodes 60 à 64

Episode n° 60

Fernanda ne comprend pas pourquoi Pedro est tant opposé à ce qu’elle continue à travailler dans la maison des Altamirano. Carlos réaffirme son amour pour Fernanda mais Hernán ne veut pas qu’elle s’immisce dans leurs plans. Carlos et Hernán se disputent quand Amelia entre et reconnait Fernanda. Elle accuse Amelia de les avoir abandonnés et refuse ses excuses. Marian menace de tuer Fernanda si Amelia révèle son identité à Fernando et lui avoue qu'elle est la cause de l'incendie qui devait tuer Fernanda et Pedro. Fernanda décide d’aller voir Jose pour lui poser des questions sur Pedro et d’Amelia.



Episode n°61

Javier et Fernanda s’accordent pour ne pas dire à Pedro qu’Amelia est de retour. Amelia est déterminée à renouer avec Fernanda et lui donner tout l'amour qu’elle mérite. Rosaura dit à Amelia qu’elle ne croit pas en sa repentance et qu’elle devrait, une fois pour toutes, sortir de la vie de Fernanda et de Pedro comme ils l'ont fait. Luis et Amelia se retrouvent. Il lui demande à voir sa fille, mais Amelia lui répond qu’elle est morte à la naissance et que Fernanda est la fille de Pedro. Amelia dit à Luis qu’elle ne veut plus jamais le voir.



Episode n° 62

Luis et Ordoñez discutent des papiers cachés dans le bureau. Ordoñez ne le croit pas lorsqu’il lui dit qu’Amelia est en fait la fille perdue de Don Fernando. Amelia demande une nouvelle fois pardon à Fernanda mais cette dernière ne peut pas lui pardonner tout le mal qu’elle a fait. Fernanda refuse également de lui dire où se trouve Pedro afin de le protéger. Pour le conseil de direction, Javier est le seul à pouvoir décide de l'avenir de Carlos à l'hôpital, ce qui provoque un conflit entre eux. Mariana apprend par Solorzano qu’Ordoñez enquête sur Luis et Amelia. Pedro dit à Rosaura qu’il ne peut s’empêcher d’aimer encore Amelia.



Episode n° 63

Fernanda dit à Mariana qu’elle ne veut pas que Don Fernando apprenne qu’elle est sa petite-fille. Marissa donne un ultimatum à Luis : partir de la maison ou en être expulsé. Marissa augmente la dose de médicament de Don Fernando et veut accuser Fernanda de négligence médicale. Javier accepte que Carlos garde son post. Il ne veut pas perdre l’estime de Fernanda en éliminant un rival de cette manière. Camila avoue qu'elle a menti par dépit. Don Fernando fait une attaque et supplie Fernanda de l’aider à retrouver sa fille et sa petite-fille. Blanca demande à Pedro d’accepter de voir Amelia et d’aider Fernanda à pardonner pour qu’ils puissent enfin être une famille, mais il refuse.



Episode n° 64

L’état de santé de Don Fernando est critique. Camila et Blanca se posent des questions sur le traitement qu’il prend. Mariana est désemparée parce que Carlos fait analyser les pilules. Pedro s’est pris d’affection pour Adelina. Ordoñez apprend la vérité : Don Fernando a légué toute sa fortune à Fernanda. Lupe lui dit qu'elle ne doit pas savoir qu’elle est la fille de Luis. Luis menace Ordoñez de l'envoyer en prison pour avoir volé ses papiers. Camila présente ses excuses à Fernanda. Blanca dit à Amelia qu’elle a retrouvé Pedro mais qu’il ne veut plus jamais la revoir.