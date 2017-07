Un camino hacia el destino : résumés des épisodes 40 à 44

Episode n° 40

Carlos demande à Fernanda de lui pardonner. Mais la jeune femme préfère se concentrer sur son père et le soutenir dans ces moments difficiles. Elle lui demande de lui accorder un peu de temps et qu’en attendant, ils restent amis. Pedro suggère à Marissa de divorcer. Elle se sent piégée par son mariage. Amelia dit à Ordonez qu’elle apprécie sa compagnie car il ne la juge pas. Lupe prend soin de Pedro. En dépit de son amitié avec Amelia, elle n’aime pas l’injustice. En cherchant Amelia, Luis tombe sur Pedro. Ce dernier lui reproche d’avoir rempli la tête de sa femme de bêtises et lui dit qu’elle est partie avec sa fille. Mais Luis ne le croit pas. Mariana dit à sa sœur que leur père ne veut plus la voir.



Episode n°41

Marissa demande à Luis si la bague est destinée à une femme plus jeune qu'elle. Luis lui répond qu'il n'aime qu'elle et que c'est juste une aventure. Isabela dit à Carlos qu'elle veut avouer à Fernanda tous ses mensonges. Elle veut le faire pour lui car elle ne veut pas qu'il la déteste. Carlos lui annonce que sa mère a mis Luis à la porte. Il a toujours voulu que Marissa ouvre les yeux et qu'elle se rende compte que Luis l'a épousée pour son argent. Felipe dit à Fernanda qu'il a reçu une bourse pour étudier à Barcelone mais si elle souhaite, il restera pour elle.



Episode n°42

Carolina arrive en criant que la maison de Fernanda est en feu. Les étudiants courent pour jeter de l'eau et éteindre l'incendie. Pedro supplie sa fille de faire attention et de ne pas risquer sa vie. Mais Fernanda entre dans la maison. Les pompiers arrivent. Pendant ce temps Carlos a un mauvais pressentiment. Amélia demande à son père de lui pardonner, mais ce dernier ne la croit pas et la jette dehors. Il la prend pour un imposteur. Blanca reçoit Amélia.



Episode n°43

Marissa apprend la mort la mort de Rosario. Jose félicite Pedro pour être retourné au travail. Mariana pense que Pedro et Fernanda sont morts dans l'incendie. Blanca rassure Amélia, quand son père ira mieux, il s'excusera pour son attitude et tout ira mieux. Hernan suggère à Mariana de se débarrasser de Blanca. Cette dernière demande à Carlos de voir Fernando car il est déprimé. Andrea reproche à Luis de ne pas l'avoir soutenu devant Marissa et lui jette la bague. A ce moment Leopoldo et Marissa entrent dans le bureau de Luis. Marissa voit la bague.



Episode n°44

Luis essaie de sauver la situation et raconte des mensonges à sa femme. Mais Marissa est sceptique. De son côté, Leopoldo demande des comptes à Andrea, mais elle lui répond que cela ne le regarde pas. Mariana dit à sa soeur que sa place est auprès de son mari et de sa fille. Si elle insiste pour rester, elle va briser sa famille et la santé de leur père pourrait se dégrader. Mais Amelia va voir son père. Lupe est choquée de l'attitude d'Amélia. Cette dernière est uniquement intéressée à regagner son son statut pour retrouver l'amour de Luis. Elle ne s'est même renseignée sur l'incendie.