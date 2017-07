Un camino hacia el destino : résumés des épisodes 35 à 39

Episode n° 35

Isabela dit à Fernanda qu’elle attend un enfant de Carlos et que pour cette raison, elle continuera de le voir. Carlos dit à Isabela, qu’à cause d’elle il a perdu Fernanda. Fernanda supplie Cesar de ne rien dire à son père. Lupe prévient Amelia de se méfier de Mariana. Cette dernière ne veut pas partager la fortune de leur père. Marissa demande à Pedro de s’occuper du jardin. Elle le surprend en train de parler aux fleurs. Pedro s’évanouit. Marissa appelle son fils au secours puis elle prévient Fernanda. Carlos raconte à sa mère ce qui s’est passé, qu’Isabela est une menteuse.



Episode n° 36

Fernanda n’ose pas avouer à son père qu’Isabela attend un enfant de Carlos. Isabela se rend à l’hôpital pour demander pardon à Carlos. Amelia va voir sa fille. Fernando est heureux car sa fille Amelia revient à la maison. Carlos refuse de pardonner à Isabela. Amelia dit à sa fille qu’elles vont vivre dans une grande et belle maison mais Fernanda refuse de quitter son foyer. Fernando remercie Luis d’avoir retrouvé sa fille. Carlos veut s’expliquer avec Fernanda mais elle l’a vu avec Isabela dans le même lit et elle sait qu’il va être papa. Hernan prévient Mariana que bientôt sa nièce va arriver et qu’elle n’aura rien de l’héritage. Blanca se dispute avec Mariana au sujet d’Amelia quand Fernando arrive. Fernanda veut parler de Carlos avec Camila mais cette dernière ne veut rien entendre.



Episode n° 37

Fernanda fait comprendre à sa mère que si son grand-père se met à dire du mal de son père, elle ne le rencontrera pas. Blanca dit à Luis qu’il veut voir sa fille uniquement parce qu’elle est l’héritière de la fortune. Fernanda se dispute avec sa mère qui lui avoue que Pedro n’est pas son père. Carlos demande à Pedro de lui pardonner et lui explique ce qu’il s’est passé avec Isabela. Mais Pedro refuse car il sa fait souffrir sa fille. Pedro menace Luis. Amelia fait un malaise et Fernanda est en salle d’opération. Elle a perdu beaucoup de sang.



Episode n° 38

Pedro a un pressentiment au sujet d’Amelia et de sa fille. Il apprend qu’elles ont eu un accident. Carlos dit à Fernanda qu’elle va mieux mais que sa mère est toujours dans un état critique. Docteur Macias annonce Pedro que sa femme n’avait pas mis la ceinture, et que peut-être elle ne marchera plus jamais. Pedro est dévasté par la nouvelle. Luis projette d’acheter un bijou pour Andréa. Amelia humilie son mari. Elle le trouve dégoutant, qu’elle a haï sa vie avec lui et qu’elle ne veut rien avoir à faire avec Fernanda et lui. Fernanda surprend leur conversation. Elle rajoute qu’elle regrette d’avoir un enfant. Elle ne les aime pas et ne veut plus les voir. Fernanda supplie sa mère mais Amelia les jette de la chambre. Ordonnez essaie de faire entendre raison à Amelia mais se rend compte qu’elle a beaucoup de rancœur en elle.



Episode n° 39

Marissa réalise que la bague n’est pas pour elle. Elle demande des explications à Luis. Elle sait qu’il l’a achetée pour sa maîtresse. Mère Rosaura et Pedro décident de prévenir M. Fernando de l’accident d’Amelia et de Fernanda. Ils se demandent si Fernanda sait qu’il n’est pas son père biologique. Mère Rosaura trouve que Mariana a une attitude étrange comme si elle voulait que sa sœur et sa nièce décèdent dans l’accident. Mariana dit à Pedro qu’il n’a jamais été prévu qu’Amelia revienne dans la maison familiale. M. Fernando ne veut pas les voir. Puis Mariana prévient Hernan que ni son père ni Blanca ne doivent savoir que Pedro est venu les voir. Fernanda décide de ne pas avouer à son père qu’elle sait qu’il n’est pas son père biologique. Luis frappe Andrea car elle refuse de lui rendre la bague.