Un camino hacia el destino : résumés des épisodes 32 à

Episode n° 32

Fernanda n’arrive pas à croire que ses parents divorcent. Mais sa mère confirme. Elle se tourner vers son père. Carlos se rend chez Fernanda mais tombe sur son père. Ce dernier est très mécontent après ce qu’il a fait à sa fille. M. Fernando est emmené à l’hôpital où Carlos suggère que le neurologiste effectue des tests. Hernan est déterminé à ce que sa fille se marie avec Carlos. Luis reproche à Amelia d’avoir vendu leur fille à un couple étranger. Amelia nie en bloc. Il lui dit que son père lui a pardonné et qu’il a désigné Fernanda seule héritière de sa fortune. Carlos va voir Fernanda pour lui demander pardon.



Episode n° 33

Fernanda ne veut pas parler avec Carlos. Elle lui reproche de ne pas lui avoir parlé d’Isabela. Elle part avec Cesar. Isabela est en colère et veut s’entretenir avec Felipe. Ce dernier lui répond que Fernando a été stupéfaite quand elle a appris que Carlos l’a trompé avec elle. Pendant ce temps, Fernanda avoue à Cesar que Carlos rencontrait une autre femme derrière son dos et c’est pourquoi elle l’a quitté. Cesar tente de défendre Carlos. Rosario se sent mal et Carlos s’occupe d’elle. Amelia avoue à Ordonez qu’elle est sortie avec Luis Monteiro quand elle était jeune. Fernanda ne sait pas si elle peut encore faire confiance à Carlos. Isabela dit à Marissa que Fernanda ne sait pas encore qu’elle attend un enfant de Carlos. Amelia dit à Pedro que leur fille finira par accepter leur divorce. Son père veut la revoir et rencontrer Fernanda. Elle veut retourner vivre dans la maison familiale avec son père et que Fernanda rencontre son père biologique.



Episode n° 34

Josefina confie au docteur qu’elle a été payée pour délivrer un faux certificat de grossesse. Isabela arrive à la maison de Carlos pour lui demander de l’accompagner à son rendez-vous chez le gynécologue. Camila souhaite bonne chance pour son entretien avec l’école de musique. Luis découvre les résultats de l’examen de Fernanda et s’arrange pour qu’elle ne soit pas acceptée à l’école. Diego aide Lucero à réviser pour son examen. Pendant ce temps, Pedro prépare un repas de fête pour le retour de sa fille mais cette dernière n’est pas acceptée à l’école. Isabela dit à Luis qu’elle a peur que Carlos découvre qu’elle n’est pas enceinte et que tout est mensonge. Ce dernier demande à Josefina qui lui a demandé de faire un faux certificat de grossesse. Mère Rosaura et Sœur Sonrisa décident d’aider Fernanda dans ses études.