Un camino hacia el destino : résumés des épisodes 22 à 26

Episode n° 22

Amelia ment à sa fille sur le poste qu'elle occupe à la banque. Elle a honte. Marissa rassure son fils. Jamais elle ne le mettra à la porte de la maison à cause de sa relation avec Fernanda, malgré ce que en pense Luis. Carlos avertit Isabela de ne plus s'approcher de sa petite amie. Andrea ment à Luis qu'elle ne dira rien à Isabela sur leur aventure. Marissa demande à son fils d'aller en Espagne afin de le séparer de Fernanda. Luis promet à Andrea qu'il restera avec elle. Il ne se doute pas que Marissa ne part plus pour l'Espagne.



Episode n° 23

Marissa reconnaît que Fernanda a beaucoup de qualités mais elle ne veut que le meilleur pour son fils. Pedro rassure sa fille, Marissa l'apprécie. Soeur Migdalia avertit Diego que la prochaine fois qu'elle le surprend dans les bras de Lucero, il sera renvoyé. Luis obtient une fausse déclaration de maternité pour Isabela. Fernanda est heureuse car Carlos va bientôt revenir. Isabela s'empresse de voir Carlos pour lui annoncer qu'elle est enceinte.



Episode n° 24

Fernanda se rend compte qu'il s'est passé quelque chose de grave. Mariana ne veut pas que leur père fasse publier un article pour rechercher sa soeur. Elle ne veut pas partager l'héritage. Felipe annonce à Amélia que la procédure de divorce a commencé. Elle refuse qu'il voit Fernanda. Cette dernière est anxieuse et pense que Carlos veut qu'ils se séparent. Fernando ne sent pas bien. Lupe conseille Amelia de changer de look puisque bientôt elle sera célibataire. Fernando dit à Carlos qu'il a beaucoup de souci, mais le médecin le prévient de mieux prendre soin de santé.



Episode n° 25

Marissa attend l'arrivée de son fils. Pedro voit les boucles d'oreille de sa femme et lui demande comment elle les a eus. Ils se disputent et Fernando et Camila les entendent. Pedro dit à Amelia qu'elle lui cache des choses. Marissa appelle Pedro ce qui la provoque la colère d'Amélia. Fernanda quitte la maison en pleurant. Carlos ne sait pas comment avouer à Fernanda qu'Isabela est enceinte. Amelia demande à Pedro de quitter son travail.



Episode n° 26

Fernanda est toute heureuse. Elle est première de sa promotion. Mais Carlos n'est pas venu. Isabela arrive à la cérémonie pour révéler à Fernanda qu'elle est enceinte. La mère de Fernanda n'est pas venue aussi à la cérémonie. Pedro essaie de remonter le moral de sa fille. Il lui avoue qu'il s'est disputé avec sa mère car elle ment. De son côté Fernando dit à son père qu'elle pense que Carlos ne veut plus d'elle. Carlos arrive à la cérémonie mais ne voit pas. Enfin, il parvient à lui parler. Fernanda est en colère car il n'est pas présent lors de la remise des diplômes.