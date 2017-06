Un camino hacia el destino : résumés des épisodes 11 à 15

Episode n° 17

Fernanda dit à son père qu'elle a remarqué qu'un fossé s'est creusé entre ses parents. Elle lui demande si ils vont divorcer. Isabela refuse d'accepter que c'est fini entre Carlos et elle. Mais le jeune homme est catégorique et lui demande de partir. Felipe fait la promesse à Fernanda qu'il va arranger les choses avec Camila. Mariana jette Blanca dehors. Amelia reproche à son mari d'avoir parlé à Mère Rosaura de leurs problèmes conjugaux et lui rappelle que leur divorce est inéluctable. Camila dit à Fernanda que Carlos l'a déçue, car il a autre petite amie.



Episode n° 18

Fernanda veut avouer la vérité à Camila mais elle ne veut pas perdre son amitié. Elle est partagée entre son amitié et ses sentiments pour Carlos. Marissa rassure Isabela, que Carlos et elle passent par un mauvais moment mais que cela va s'arranger par la suite et qu'ils se marieront. Carlos et Luis ont une sérieuse altercation. Luis prévient Marissa que Carlos est son ennemi, qu'à cause de lui il a perdu son procès. Carlos le menace s'il s'approche encore une fois de Fernanda. Isabela est décidée à se venger de Fernanda pour tout ce qu'elle a fait. Carlos fait la promesse à Fernanda qu'il prendra toujours sa défense et que rien ne pourra les séparer.



Episode n° 19

Fernanda veut voir Carlos. Andrea découvre Isabelle ivre. Luis dit à Fernando qu'Amelia et sa petite fille ne sont pas à San Antonio. Luis fait comprendre à Mariana qu'elle doit arrêter de mentir à Fernando. De plus, il lui reproche de lui avoir créer encore une fois des ennuis. Fernanda s'inquiète que Carlos puisse avoir des ennuis à cause de son beau-père. Blanca dit à Luis que sa fille est vivante. Elle rajoute qu'elle sait qu'il est le père de l'enfant d'Amélia et que le jardinier a pris la responsabilité du bébé. Elle le menace de tout raconter à Fernando. Isabela se plaint auprès de Marissa, que son fils lui a brisé le coeur.



Episode n° 20

Hernan veut voler toute la fortune de Fernando avec l'aide de sa fille. Carlos assure Pedro qu'il prend au sérieux la relation qu'il a avec sa fille. Luis dit à Leopoldo que la fille qu'il a eue avec Amelia est vivante. Carlos arrive pour dîner chez Fernanda. Amelia se met en colère en le voyant. Felipe avoue à Fernando qu'il est amoureux d'elle. Mais la jeune femme est amoureuse de Carlos et qu'ils peuvent qu'être amis. Amelia reproche à son époux d'encourager Carlos et leur fille dans cette relation. Mais Pedro lui répond que Carlos est venu chez eux juste pour parler avec leur fille.



Episode n° 21

Amelia se met à pleurer quand elle apprend que Marissa est la femme de Luis. Elle dit à Lupe que le bonheur n'est pas pour elle. Carlos insiste auprès de Camila. Il a déjà une petite amie dont il est amoureux. Mais elle refuse de l'écouter. Pourtant il lui assure que rien ne pourra se passer entre eux. Camila reproche à Felipe de lui avoir fait croire que Carlos avait des sentiments pour elle. Car maintenant, elle a l'air d'une idiote aux yeux de tous. Fernanda dit à Mère Rosaura que son père a accepté qu'elle sorte avec Carlos.