Un camino hacia el destino : résumés des épisodes 11 à 15

Episode 11

Carolina dit à un camarade de classe qu’elle aimerai que le vice principal attrape Fernanda faisant une erreur. Carlos dit au revoir à Fernanda, mais elle ne veut pas qu’il parte. Sœur Migdalia suspend Fernanda pour avoir quitté l’école et être partie avec un homme. Amélia supplie Mariana de ne pas partir, de ne pas disparaitre pendant encore tant d’années. Mariana lui demande de ne plus appeler chez elle. Fernanda demande à sœur Magdalia de lui donner une seconde chance, celle-ci lui demande de choisir entre ses études et son petit ami. Marissa est inquiète car Carlos n’est pas venu avec son père et Pedro lui dit que sa fille ne s’est jamais entendue avec sa mère. Fernanda se rend à la chapelle pour prier car elle veut aider ses parents, mais ne veut pas non plus quitter Carlos. Amelia dit à Mariana que Luis était l’amour de sa vie. Luis est sûr que Mariana sait où vit Amélia. Pedro prévient Marissa qu’il va au marché et elle lui demande de l’emmener avec lui. Pedro présente Marissa aux personnes qui travaillent au marché. Lui interroge Mariana au sujet de la fille d’Amélia. Mariana lui fait croire qu’Amélia a avorté et qu’ils ont menti à son père afin de protéger sa santé. Elle lui assure ne rien savoir au sujet d’Amélia. Marissa boit une bière et demande à Pedro de la rejoindre. Pedro donne une fleur à Marissa, elle est reconnaissante. Fernanda avoue à Carlos qu’elle est effrayée de ce qu’elle ressent pour lui. Isabela dit à Marissa que Fernanda veut que Carlos fasse sa déclaration auprès de Luis. Fernanda et Carlos marchent et déjeunent prés de la rivière. Camila dit à Fernanda que Carlos sera très bientôt son petit ami. Jose et Cesar blaguent au sujet de Pedro et Marissa, ce qui met Pedro en colère. Docteur Macias dit à Carlos que les conditions de santé de Mr Altamirano sont sérieuses et qu’une grosse émotion peut le tuer. Marissa va manger avec Carlos pour parler d’affaires de famille. Pedro ramène des fleurs pour Amélia mais elle les jette par terre avec beaucoup de frustration. Amélia dit à Pedro que même si ça le blesse, Fernanda n’est pas sa fille. Fernanda est inquiète pour sa mère et lui demande de lui dire ce qui ne va pas. Marissa n’accepte pas que Carlos aime Fernanda et lui dit que c’est Isabela sa petite amie. Fernanda dit à Amélia qu’elle ne partira pas tant qu’elle ne lui dira pas ce qui la rend agressive. Marissa demande à Carlos de sortir avec Isabela ; Isabela reproche à Carlos d’être froid avec elle. Amélia dit à sa fille qu’elle se sent seule et que sa famille lui manque. Elle lui dit aussi que sa nourrice à prit soin d’elle depuis qu’elle est bébé, qu’elle a une sœur et que son père est mort il y a 19 ans. Pedro rappelle qu’Amélia n’était pas comme ça avant. Cependant, il admet qu’Amélia aurait préféré avoir une autre vie. Pedro décide de donner les fleurs à Marissa. Marissa demande à Carlos pourquoi il veut se séparer d’Isabela. Mariana dit à Blanca qu’Amélia est partie vivre à San Antonio il y a 19 ans. Fernanda seme quelques graines et leurs dit qu’elle ne peut être plus heureuse, car Carlos l’aime autant qu’elle l’aime.



Episode 12

Adelina dit à Camila qu’elle ne pense pas que sa robe de graduation lui rentre car elle est grosse. Hernan appelle Camila pour l’informer qu’il va l’emmener manger ; elle est heureuse. Fernanda prépare le dejeuner et dit à Pedro que sa mère est à la maison, malade, et qu’elle lui a parlé de sa famille. Fernanda demande à Pedro la permission de sortie, mais elle lui ment sur la personne avec qui elle va sortir. Camila emmène un morceau de gâteau à Adelina, cette dernière le jette à la poubelle quand Camila part. Doctor Macias dit à Fernando qu’avec un by-pass et certains soins, il peut avoir une meilleure qualité de vie. Camila demande à son père de l’emmener chez Fernanda, à la maison de sa meilleure amie. Amelia dit à Pedro qu’elle à vu Mariana et que son père la déteste toujours. Luis se fâche en apprenant que Marissa est allé avec Pedro au marché ; elle pense que Luis est jaloux. Pedro réalise que Fernanda lui ment quand il se rend compte qu’elle n’est pas sortie avec Camila et son père. Carlos et Fernanda sont ensemble et ils se disent qu’ils s’aiment. Amélia dit que Fernanda est une menteuse et Hernan demande à Pedro de ne pas mêler Camila à ses problèmes avec sa fille. Fernanda dit à Carlos qu’elle se sent mal d’avoir menti à son père. Amélia dit à Pedro que Fernanda mentira toujours. Carlos veut inviter Pedro à manger, mais Fernanda lui demande de promettre de ne rien dire pour le moment. Pedro est inquiet et Amélia lui dit que tout est de sa faute et que Fernanda est peut être à l’hotel avec un homme. Fernanda apprend à Carlos à garder l’équilibre dans un kayak. Isabela dit à Carolina qu’elle quittera peut être son petit ami car il est infidèle. Isabela pense que c’est une grande coïncidence que sa sœur sorte avec un docteur. Carlos et Fernanda se promettent de s’aimer éternellement. Pedro dit à Amélia que Fernanda n’est pas comme elle à s’offrir au premier gars qui passe. Isabela est déterminée à donner une leçon à Camila si ses soupçons sont vrais. Pedro fait des excuses à Amélia et ils commencent à se disputer. Amélia lui dit qu’il a toujours été satisfait de l’amour que Fernanda lui a porté. Elle lui dit aussi qu’il n’a aucune dignité. Pedro pleure et veut oublier ce qu’Amélia lui a dit. Marissa dit à Luis que Carlos est amoureux de la fille de l’accident et que c’est pour ça qu’il veut la poursuivre devant la justice. Hernan demande à Camila de mettre fin à son amitié avec Fernanda. Carlos et Fernanda parle de leur relation et se font des promesses d’amour. Amélia voit la lettre qu’elle a écrit à Luis et admet qu’elle n’a jamais prit ses responsabilités pour elle et sa fille. Fernanda et Carlos se rendent chez le marchant de glace et voient Clarita et Cesar. Fernanda dit à Cesar que Carlos est déjà son petit ami. Felipe dit à Isabela que sa marraine a travaillé pour Fernando Altamirano pendant des années et qu’il ne savait pas qu’il était malade. Pedro est soucieux car Fernanda n’est pas encore rentrée et il ne veut pas que ce qui est arrivé à sa mère lui arrive. Pedro se rend dans une cantine pour boire. Carlos dit à Fernanda qu’il est temps de rentrer. Mariana dit à son père que c’était une bonne idée d’inviter les parents de Carlos à manger comme un geste de gratitude et lui dit que Luis Montero est le père de Carlos. Hernan dit à Camila qu’il veut la présenter à un jeune homme, et quand elle apprend qu’il s’agit de Carlos, Camila dit à son père que Carlos est amoureux d’elle. Fernando apprend que Carlos est le fils de Luis Montero. Mariana donne des indices à Fernando concernant son testament et il dit qu’il n’a jamais mentionné ceci aux docteurs. Pedro pense au sacrifice qu’il a fait pour sa fille et toutes ces années et blâme Luis Montero pour tout et promet qu’un jour il payera pour toute la peine qu’il a fait subir à Amélia.



Episode 13

Pedro s’enivre suite à sa colère contre Luis Montero et par regret pour ce qu’il a fait subir à Amélia. Lorsque Carlos retourne pour ramener Fernanda, ils ont une roue à plat. Felipe et Isabela se rendent compte que Mr Fernando n’est pas hospitalisé. Carlos voulait discuter avec les parents de Fernanda ce jour. Camila suspecte Fernanda de fréquenter Carlos. Fernanda est déterminée à dire la vérité à son père, face à face. Isabela est certaine que Carlos la trompe avec une autre femme. Carlos et Fernanda sont attaqués et se font voler leur voiture. Pedro rentre ivre et reproche à Amélia toutes ses insultes et tente d’avoir de l’intimité avec elle. Fernanda et Carlos sont apeurés depuis l’agression qu’ils ont subit. Pedro dit à Amélia qu’elle a tout pour être heureuse, mais elle n’est pas d’accord. Luis est en colère contre Andrea car elle travaille avec sa femme et elle lui a dit qu’il ne l’aide même pas à payer les dettes. Amelia est furieuse après Pedro qui tente d’avoir un moment d’intimité avec elle et lui dit qu’elle le déteste. Carlos et Fernanda arrive à la maison et Amelia les reçoit en les insultants. Luis manque à Marissa et elle est déterminée à subir une chirurgie esthétique afin de ne pas le perdre. Carlos essaie de défendre Fernanda, mais elle lui dit qu’elle s’en occupe. Amelia gifle Fernanda et Carlos le lui reproche. Fernanda demande à Carlos de partir. L’hôpital contacte Carlos pour lui dire qu’il y a une urgence. Felipe appelle Camila pour lui demander si elle sait quelque chose au sujet de Fernanda. Il lui a aussi dit que si elle aime Carlos, elle doit se battre pour lui. Amelia dit à Fernanda que tout le monde à découvert ses mensonges et qu’elle espère que le père de Camila l’interdira d’être son amie. Pedro reconnait avoir agit comme un animal avec Amelia et lui donnera raison. Amelia demande à Fernanda qui est cet homme, elle lui donne son nom et lui dit que c’est son petit ami. Isabela va apprendre à Fernanda comment respecter un homme qui appartient déjà a une autre. Amelia dit à Fernanda d’oublier Carlos car elle ne le reverra plus ; mais Fernanda lui dit qu’elle continuera de le voir. Pedro se remémore les moments qu’il a vécu avec Amelia. Carlos sauve la vie d’un patient ; sa journée entière fut remplie d’intenses émotions. Carlos informe Felipa qu’il a été agressé et Felipe lui dit qu’il va s’en occuper. Luis arrive, Marissa l’embrasse et remarque une odeur étrange sur lui. Elle essaie de le séduire et il l’évite poliment. Fernanda est déterminée à dire la vérité à Carlos. Pedro, rongé par les remords, n’arrive pas à dormir. Fernanda dit à sa mère qu’elle ne peut pas continuer de la traiter comme un enfant. Carlos appelle chez Fernanda, Amelia répond et lui dit de ne plus appeler. Clarita dit à Rosario qu’elle a rencontré Fernanda et qu’elle et Carlos ont l’air très amoureux. Carlos dit à Marissa que Fernanda est sa petite amie ; Marissa lui rappelle qu’il en a déjà une, Isabela, et qu’il lui brisera le cœur si il se sépare d’elle. Fernanda et Amelia se disputent et Fernanda lui dit qu’elle croit en l’amour. Amelia lui dit qu’elle n’a jamais pu oublier Luis Montero.



Episode 14

Fernanda confie à Sœur Sonrisa qu’elle a l’impression d’être une mauvaise personne car elle a menti à Camila et Sœur Sonrisa, malgré qu’elle ne sache pas de quoi Fernanda parle, la réconforte. Marissa met en garde Isabela en lui disant que Carlos veut se séparer d’elle ; quand elle lui rend visite, elle tourne autour du pot afin qu’il ne mette pas fin à leur relation. Mr Fernando dit à Mariana qu’il veut modifier son testament, alors il rend visite à Luis, qui lui confirme que son père prévoit de laisser tout l’héritage à sa petite fille. Mariana espère qu’elle réussira à les empêcher de la trouver, et si besoin est, elle l’éliminera. Andrea dit à Marissa que son petit ami ne peut pas venir au défilé de mode car il est marié. Luis engage Solorzano pour qu’il trouve où sont Amelia et sa fille, et lui demande de le faire le plus rapidement possible. Fernanda est sur le point de dévoiler la vérité à Camila lorsque Carolina l’interrompt pour demander à Camila si son petit ami est Carlos. Amelia dit à Pedro qu’elle a interdit Fernanda de voir Carlos ; Pedro tente de s’excuser de la façon dont il l’a traité la veille au soir mais elle lui demande le divorce et lui dit qu’elle ira à la recherche de Luis pour qu’il sache que c’est sa fille ; de manière cruelle elle lui dit qu’elle veut commencer une nouvelle vie et arrêter de vivre la farce qu’est leur relation. Carolina interrompt Fernanda et Camila et leur dit que c’est sa sœur la fiancée de Carlos. Fernanda a des doutes mais préfère croire en Carlos. Carlos demande à Felipe de rester loin de Fernanda car elle n’aime que lui. Pedro et Carlos se rencontrent. Amelia dit à Lupe qu’elle va se battre pour Luis.



Episode 15

Luis confronte Amelia en lui disant que Fernanda est un déchet, il lui montre qu’il la méprise énormément mais qu’il n’a jamais réalisé qui elle est. Marissa veut subir une chirurgie plastique du visage ; le docteur lui dit qu’elle n’en a pas besoin car elle est belle naturellement. Lupe dit à Amelia que Luis ne l’a jamais aimé et qu’en plus maintenant il est marié, et lui demande de reconsidérer, mais Amelia n’est pas prête à lâcher prise. Carlos demande à Pedro de croire qu’il aime Fernanda, et malgré le fait qu’il pense que leur différence de classe sociale finira par les faire rompre, il approuve leur relation mais avertit Carlos qu’Amelia elle n’approuvera pas aussi facilement. Mr Fernando confie à Mariana qu’il regrette d’avoir mit Amelia à la porte ; un sentiment amer que Mariana lui reproche vis-à-vis d’elle même. Mariana s’en va frapper Blanca et la menacer de la brûler ; Blanca se contente de lui dire que la vie lui fera payer pour tout le mal qu’elle a causé. Mr Fernando est choqué lorsque Blanca lui dit qu’Amelia est à San Antonio, au Texas. Fernanda demande à Pedro de ne pas dire à Camila qu’elle est la petite amie de Carlos, mais ne lui dit pas pourquoi. Amelia ment à Fernanda en lui disant que Pedro est d’avis que le mieux est qu’elle ne voit plus Carlos. Pedro confie à Mère Rosaura qu’il aimerai avoir une femme qui l’aime réellement. Fernanda se met en colère en voyant Camila partir avec Carlos. Hernan dit à Mariana qu’ils peuvent déclarer Mr Fernando comme étant mentalement incapable à cause de sa sénilité. Amelia est ravie que Lupe lui ai eu un entretien d’embauche, tellement qu’elle a montré de l’affection à Fernanda, qui est heureuse de ça.