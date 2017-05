Un camino hacia el destino : résumés des épisodes 1 à 5

Découvrez les résumés des 5 premiers épisodes de la télénovelas.



Episode 1

Pedro a toujours été amoureux d’Amélia, mais depuis qu’il est jardinier à sa maison, il comprend que c’est un amour impossible. Amélia est amoureuse de Luis, mais lui sort avec elle uniquement pour son argent et il voit également Marissa, la propriétaire de la banque. Pedro est triste de lire la lettre d’Amélia et d’apprendre qu’elle est enceinte. Luis lui dit qu’il ne l’épousera jamais et qu’il ne veut pas d’enfant avec elle. Pedro confronte Luis et lui dit qu’il n’est pas un homme digne. Attorney Ordoñez dit à Marissa qu’épouser Luis serait une erreur et Carlos, son fils, lui dit qu’elle ne sera jamais heureuse avec lui, mais elle est déterminée à l’épouser. Quand Mr Fernando découvre la grossesse d’Amélia, il la frappe et comme Pedro tente de la défendre, Mr Fernando pense que Pedro est le père du bébé et les chasse de la maison, criant que pour lui Amélia est morte. Sur le lieu du mariage, Amélia hurle à Luis de ne pas se marier, alors Pedro lui demande de montrer un peu de dignité. Il lui dit qu’il a perdu son emploi en entrant dans son jeu mais que Luis en payera les conséquences en temps voulu. Pedro demande l’aide de Rosaura pour l’école privée « La Esperanza », mais il doit épouser Amélia pour pouvoir y vivre. Pedro travaille dur pour aider Amélia qui a eu une petite fille, mais elle est si aigri qu’elle n’aime pas le bébé ou Pedro. Luis est choqué d’apprendre que Marissa est stérile. Amélia et Pedro vont voir Mr Fernando pour lui montrer le bébé mais il les chasse à nouveau. Luisa Fernanda est maintenant une jeune femme et sait que sa mère ne l’aime pas. Cependant Pedro l’adore et lui dit que ce n’est pas vrai, mais malgré tout elle reste triste par rapport à ça.



Episode 2

Carlos fait un cauchemar récurrent où il entend Amélia crier, et dit à Rosario qu’il ne sait pas d’où cela vient. Il débute son service à l’hôpital Santo Thomas. Luisa Fernanda, qui joue du violon, doit faire avec les plaisanteries de Carolina, qu’elle méprise car c’est la fille d’un jardinier et d’une vendeuse de quesadillas. Mariana est marié à Hernan mais ne l’aime pas et n’aime pas sa belle fille Camila car elle a toujours aimé secrètement Luis Montero. Amélia et Camila se rencontrent et deviennent les meilleures amies. Amélia est dégoutée de ne pas vivre la vie dont elle rêve et déteste devoir faire des quesadillas. Une fois à son poste, elle aperçoit Luis. Carlos dit à Marissa que Luis est distant avec elle car il l’a épousé uniquement pour son argent. Cesar envoie Pedro à la maison de Marissa pour un nouveau travail et une fois sur place il reconnait l’endroit. Pedro et Marissa se rencontrent, il pensait qu’une nouvelle famille habitait là et ne savait pas qu’elle était la femme de Luis. Amélia continue de mépriser Luisa Fernanda, qui elle fait son possible pour lui montrer son amour et son soutien. Blanca tente de raisonner Mr Fernando, mais celui-ci refuse d’admettre qu’il a une petite fille. Camilia dit à Luisa Fernanda qu’elle demandera à son père de lui payer son voyage pour sa remise de diplôme. Mariana court vers Luis et lui dit qu’Amélia a avorté et qu’elle est désormais mariée et heureuse. Luis renverse Luisa Fernanda avec son véhicule ; elle va bien mais il la transporte à l’hôpital où elle rencontre Carlos ; c’est le coup de foudre. Camila et Luisa Fernanda mentent pour soutirer de l’argent à Luis, avec l’aide de Felipe ; encouragé par Carlos.



Episode 3

Felipe prévient Carlos que Luis a renversé Luisa Fernanda, et que ce pourrait être l’occasion d’appliquer ce qu’il a apprit en droit. Carlos lui dit qu’il approuve mais qu’il n’agira pas de manière immorale. Luisa Fernanda ne veut pas entretenir le mensonge et est soulagée de voir que le rapport médical de Carlos ne contient aucun mensonges, mais l’aiderai tout de même pour le procès. Isabela assure à Carolina qu’elle va se marier avec Carlos. Blanca insiste pour dire la vérité à Mr Fernando et dit à Mariana qu’elle a gardé le secret uniquement pour protéger Luis ; elle lui dit que son supposé bonheur n’est rien d’autre que de l’amertume. Hernan veut que Mr Fernando vendent sa propriété, mais il refuse. Par contre il est prêt à donner une chance à l’avocat que Mariana veut qu’il rencontre. Andrea rencontre Marissa et dit à Luis qu’elle n’est pas en compétition avec elle mais que quand elle se sent seule, elle pense que ce serait une bonne idée d’être enceinte et de mettre Luis de côté. Marissa ne se sent pas en sécurité par rapport à Luis. Entre Luisa Fernanda et Carlos, il y a une réelle attirance et ils pensent l’un à l’autre. Amélia dit à Luisa Fernanda de ne pas compter sur le voyage pour sa remise de diplôme parce qu’elle est pauvre. Luis appelle Luisa Fernanda mais celle-ci lui dit qu’il s’est trompé de numéro ; plus tard, elle se sent mal par rapport à ça et souhaite mettre fin à ces mensonges. Luis veut détruire Luisa Fernanda pour l’avoir escroqué, mais il sait qu’il n’est rien sans Marissa. Mariana emmène Mr Fernando voir Luis. Luisa Fernanda se rend chez Carlos.



Episode 4

Luisa Fernanda demande à Carlos de dire à son père d’oublier le procès car elle ne veut pas de problèmes et ne veut pas que son père l’apprenne. Carlos accepte et la conduit à l’école. Isabela le découvre et dit à Marissa qu’elle est très en colère. Alicia appelle Amélia au sujet de Luis, elle est surprise et apprend le problème de Luisa Fernanda avec son père biologique et est nerveuse. Amélia se rend à l’école mais découvre que sa fille n’y est pas. Après avoir informé Pedro, elle part à sa recherche, et la trouve avec Carlos et Camila. Amélia est très agressive envers Luisa Fernanda, Carlos est ennuyé mais reconnait la voix qui le tourmente depuis qu’il est enfant. Amélia lui demande qu’est ce qui c’est passé avec Luis, mais Luisa Fernanda ne comprend pas car elle ne fait ni allusion à l’accident ni au procès mais à Luis et leur rencontre comme si ils avaient parlé d’elle, mais elle lui dit que non. Fernando et Mariana vont voir Luis pour les conseiller. Fernando est coincé dans l’ascenseur, Carlos arrive à ce moment là et l’aide. Mariana dit à Luis qu’Amélia a avorté et qu’elle l’aime toujours malgré qu’il l’ait abandonné pour sa sœur ; Elle l’embrasse, Carlos entre sans frapper à la porte et les voit. Amélia oblige sa fille à mentir à son père afin qu’il n’apprenne pas sa rencontre avec Luis ou le procès. Luisa Fernanda est déprimée à cause de tout ça et Carlos suspecte quelque chose d’étrange. Carlos dit à Luis qu’il est impardonnable d’avoir traité sa mère de la sorte et qu’il le lui dira. Luis est très inquiet car il sera ruiné si Marissa est au courant. Felipa confie à Blanca, sa marraine, qu’il est amoureux de Fernanda Perez. Elle est étonnée d’entendre ce nom et pense qu’il s’agit de la fille d’Amélia. Carlos dit à Rosario qu’il a trouvé Luis entrain d’embrasser une autre femme, et qu’il compte le dire à sa mère.



Episode 5

Rosario demande à Carlos de ne rien dire la vérité à sa mère a propos de Luis car ça la détruirait d’apprendre qu’il lui est infidèle. Carlos accepte, à contre cœur. Hernan vient voir Mariana et la trouve très nerveuse. Isabela fait des modifications sur la robe de bal de promo de sa sœur Carolina, qui en profite pour lui dire qu’elle est triste de savoir que ses parents ne seront pas là. Marissa arrive et Isabela doit aller travailler avec elle. Andrea découvre qu’elle aura la femme de Luis, son amoureux, près d’elle. Felipe dit à Camila d’informer Luisa Fernanda du rendez-vous ; Amélia dit à sa fille qu’elle va venir avec elle car elle doit parler à Luis, et lui demande de ne rien dire à Pedro. Pedro suspecte Amélia de le tromper. Fernando raconte à Blanca qu’il a rencontré Carlos lorsqu’il à été consulter Montero. Blanca repproche à Mariana d’avoir emmené son père voir Luis Montero. Felipe prévient Carlos que le procès concernant Luisa Fernanda et Luis sera bientôt rendu, il lui demande d’annuler mais ce n’est plus possible. Carlos s’en veut de laisser tomber Luisa Fernanda. Luis et Amélia se reconnaissent immédiatement. Isabela prépare un dîner romantique pour elle et Carlos, et lui fait des reproches au sujet de Luisa Fernanda. Celui-ci lui dit qu’il n’aime pas qu’elle soit jalouse et lui souhaite bonne nuit. Marissa organise également un dîner romantique avec Luis, sans savoir qu’il est infidèle. Pedro reproche à Luisa Fernanda de lui avoir menti. Amélia confie à son amie Lupita que Luis est l’amour de sa vie et que Luisa Fernanda est sa fille. Elle lui confie également que depuis qu’elle l’a revu elle espère davantage qu’ils pourront reprendre leur relation là où elle s’est arrêtée. Pedro confronte Amélia et lui demande de lui dire la vérité, ce qui provoque une dispute, et Luisa Fernanda les entends. Hernan est anxieux de la vente du ranch, mais Fernando dit à Blanca qu’il ne compte pas le vendre. Blanca dit à Fernando qu’il doit mettre les choses au clair avec Amélia, et il admet qu’elle lui manque vraiment beaucoup. Amélia est prêtre à voir Luis, et prévoit de lui annoncer que Luisa Fernanda est sa fille.