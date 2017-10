Un camino hacia el destino : du 9 au 13 octobre

Episode n° 105

Diego devient furieux quand il découvre que Lucero s'est échappé. Carlos promet à sa mère que, malgré les temps difficiles, tout va revenir à normal. Hernan se fâche quand Mariana refuse d'avoir un fils avec lui. Camila demande de l'argent et personne ne lui prête attention. Mariana décide de chercher Camila dans afin de récupérer Hernan. Marissa semble inquiète et Carlos tente de la calmer. Lucero demande à Mariana de l'aide. Marissa demande à Carlos de ne pas avoir de problèmes. Diego trouve Lucero et il fait croire à Mariana que Lucero est sa soeur et qu'elle est folle. Fernanda est heureuse de voir son père amoureux. Diego convainc Mariana et enlève Lucero.



Episode n° 106

Luis poursuit Carlos. Mariana se demande si elle a bien fait d’aider Lucero. Carlos dit à Ordoñez qu'il a récupéré les papiers et ce dernier lui dit de rentrer chez lui pour voir sa mère. Clarita reproche à Lupe d'avoir dit à Marissa ce que Carlos prévoyait de faire. Carlos dit à Luis qu’il a détruit tout ce qu'il aimait. Luis dit à Carlos qu'il le déteste car il est aimé par Fernanda. Docteur Marco raconte à Fernanda que seul Carlos peut sauver Marissa. Fernanda avertit Luis de ne plus s’approcher et faire du mal à Carlos. Luis demande à Fernanda de prendre son parti, car il est son père.



Episode n° 107

Luis trouve Leopoldo dans la prison et l'avertit de faire attention parce qu'il pourrait avoir un accident. Mariana est déterminée à trouver Camila et reconquérir l'amour de Hernán. Paquito s'inquiète de Marissa. Fernanda passe une audition à l’école de musique. Deux ans auparavant, elle s’était présentée à l'examen et a été rejetée. Depuis, elle a répété convaincue cette fois qu'elle entrera. Mariana est à la recherche de Camila et se fait agresser. Heureusement, les policiers arrivent avant que les voyous ne la blessent. Fernanda arrive à l’école, le directeur lui dit qu'elle n'a pas besoin de faire l'audition parce qu'elle a déjà été acceptée. Son père a payé ses frais de scolarité jusqu'à ce qu'elle soit diplômée. Comme cette école est très chère, Fernanda se rend compte que c'était Luis qui l'a payé et pas Pedro.



Episode n° 108

Carlos est toujours chez Marissa. Le procureur Ordóñez arrive et leur dit que Luis est condamné à dix ans de prison. Par conséquent, Marissa peut divorcer sans son consentement. Il leur dit aussi que le juge a rouvert l'affaire contre Luis pour tentative de meurtre, il est donc possible qu'il soit emprisonné à vie. Luis va à la cellule d'Apolinar pour le voir et pour ramener la chaîne de Fernanda. Malquerida organise une fête d'anniversaire surprise pour Javier, mais ce n'est pas son anniversaire. Malquerida dit qu'elle l'a fait parce qu'il semblait très déprimé. Carlos insiste auprès de Fernanda pour qu'ils se marient mais Fernanda ne veut pas.



Episode n° 109

Fernanda suit Diego sans être vu jusqu’à Lucero. Quand il se rend compte que Fernanda le suit, il s'enfuit. Mariana trouve enfin Camila. Amelia dit à Blanca qu'elle a demandé à Pedro de remarier et Pedro a accepté. Blanca est très heureuse de voir combien Amelia a changé. Luis parle au juge et lui dit qu'il y avait deux testaments de don Fernando. Le vrai, dans lequel il le laisse tout Fernanda, et un faux.