Un camino hacia el destino : du 23 au 27 octobre

Episode n° 115

Mariana se défend en disant à Hernan et àCamila qu'ils ont une mémoire sélective. Elle n'a jamais agi seule.Hernan décide que Camila et lui devraient quitter le hacienda pour de bon. Marissa et Ordoñez disent à Fernanda que seul un parent peut prétendre au corps de Luis, sinon il sera enterré dans une fosse commune. Fernanda se sent coupable parce qu'elle jamais pardonné à Luis. Il est mort et dorénavant, il est trop tard. Camila dit à Felipe que certaines des choses que Mariana a dites sont vraies, même si ça lui fait mal de l’admettre. Teo réprimande Isabela pour avoir maltraité Malquerida. Il ne peut croire qu’une femme aussi belle puisse se conduire aussi mal.



Episode n° 116

Fernanda, est devant la crypte de Luis. Jamais, elle n’aurait imaginer assister à ses funérailles. Elle regrette rongée par la culpabilité, qu’elle n’a jamais pu lui pardonner. Elle est agréablement surprise quand sa famille et ses amis lui montrent leur soutien. Pedro lui dit que la seule chose positive que Luis a faite dans sa vie était d’être son père. Carolina essaie de faire réaliser à Isabela que c’est à cause de ses préjugés qu’elle a perdus les hommes, qu’elle aimait. Le professeur de musique dit à Fernanda qu'elle doit laisser ses émotions couler avec la musique, sinon elle ne sera jamais un musicien professionnel.



Episode n° 117

Le docteur Marco félicite Malquerida pour sa publicité mais elle a peur de la police l’attrape. Teo dit à Isabela qu'elle aime mépriser les gens. Pour cette raison, ils seront seulement en contact pour les affaires. Lucero dit à Javier qu'elle a tout abandonné pour l’amour de Diego. Isabela se fâche quand elle voit que Malquerida réussit sa vie. Javier veut aider Lucero afin qu’elle surmonte sa tristesse. Caroline avertit Isabela d’arrêter de mépriser les personnes sinon elle va perdre un autre homme. Pedro ne veut pas accepter le cadeau de Fernanda, mais Carlos la convainc. Carlos dit à tout le monde que Marissa et Ordoñez sont amoureux.



Episode n° 118

Fernanda dit à l'inspecteur Medina que lorsqu'elle s'est réveillée Pedrito n'était plus là. Blanca dit à l'inspecteur que Mariana kidnappé le garçon. Le Docteur Marcos recommande à Marissa de prendre soin d'elle-même et de suivre le traitement. Carlos et Fernanda décident d'aller à l'hacienda malgré l’opposition de Medina. Isabela découvre que Carlos et Fernanda vont se marier. Fernanda demande à Mariana de lui rendre son fils. Marissa refuse d’aller à l'hôpital. Carlos et Fernanda cherchent l'enfant tout autour de la hacienda. Ordoñez dit que si Luis était en vie, il serait capable d'enlever l’enfant. Marissa va demander à Isabela de lui rendre son petit-fils. Marissa se rend au pénitencier pour demander à Solorzano pourquoi il a cessé d'être l'ami de Luis.



Episode n° 119

Lucero prévient Fernando et Carlos que inspecteur Medina va arrêter Diego. La police libère plusieurs victimes de Diego. Tout le monde sort à la recherche de Pedrito. Le directeur du pénitencier dit à Ordoñez que le feu a été provoqué. Fernanda semble avoir perdu la tête et Pedro et Amelia s'inquiètent. Ordoñez dit à Marissa qu'il pense que Luis est toujours en vie et il a Pedrito. Pedrito n'arrête pas de pleurer et Luis promet qu'il va chercher sa mère pour qu’ils vivent tous ensemble. Alicia prend soin de Pedrito tandis que Luis va retrouver Fernanda. Carlos promet à la jeune femme qu'il ramènera Pedrito.