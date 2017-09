Un camino hacia el destino : du 2 au 6 octobre

Episode n° 100

Hernan et Fernanda cherchent Camila dans plusieurs petites villes mais ils ne la trouvent pas. Hernan décide de dormir dans une autre chambre et il dit à Mariana que lorsque Camila arrivera ils sortiront de la maison. Carlos dit à Marissa que Luis a essayé de tuer Pedro. Marissa lit l’article du journal l'accusant d'adultère et cela l'affecte beaucoup. Hernan demande à Amelia que, s'il est absent, elle oriente et guide Camila. Marissa se plaint maintenant qu'elle est impliquée dans un scandale. Ordoñez promet à Leopoldo de se battre pour obtenir sa liberté. Il lui demande aussi de témoigner contre Luis pour l'envoyer en prison.



Episode n° 101

Fernanda avertit Luis de ne pas se disputer avec Pedro et de s'éloigner d'eux. Pedro prévient Fernanda de ne pas se rapprocher de Luis parce qu'il est très dangereux. Marissa accuse Luis publiquement d'avoir ordonné la mort de Leopoldo et elle fait confiance à la justice. Luis dit au juge qu'il se défendra. Mère Rosaura découvre que le professeur Diego n'a pas assisté à ses cours, ni Olivia. Carlos dit que Luis voulait tuer sa mère et qu'il avait quitté la banque au bord de la faillite. Leopoldo arrive dans un fauteuil roulant pour témoigner.



Episode n° 102

Fernanda et Pedro décident de rechercher Maribel et Pedrito. Javier arrive pour empêcher qu’on prenne tout. Carlos demande à Isabela de ne pas témoigner en faveur de Luis. Isabela propose à Carlos de revenir ensemble en échange de son témoignage contre Luis. Javier dit à Maribel qu'il se sent frustré en tant que thérapeute. Maribel s'excuse auprès de Fernanda pour avoir pris ses affaires.



Episode n° 103

Luis est déclaré non coupable, ce qui enrage Carlos; Il dit à Isabela que son témoignage était plein de mensonges. Hernan est soulagé quand il découvre que la jeune femme au bureau du coroner n'est pas Camila. Mais il dit à Amelia qu'il ne peut s'empêcher de penser aux dangers que la jeune femme court.



Episode n°104

Blanca dit à Mariana qu'elle va tout faire pour que Pedro et Amélia soient de nouveau en couple. Mariana terminera sa vie seule. Carlos demande à Ordonnez d'aller à la banque, il est certain de trouver des preuves inculpant Luis! Felipe prévient Fernanda, Carlos ne pourra pas rester sans rien faire après tout le mal que lui a fait Luis, même si elle lui demande. Mais la jeune femme craint que carlos fasse une bêtise, il fait une obsession sur Luis.