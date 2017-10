Un camino hacia el destino : du 16 au 20 octobre

Camila s'excuse auprès de tous pour le préjudice qu'elle leur a infligé. Luis demande au directeur de le faire travailler à la cuisine. Fernanda aide Camila à prendre un bain et elle lui dit que Fernando est mort. Luis dit à Leopoldo de le Sortir de prison, sinon il mourir. Marissa esten charge de la banque à nouveau. Pedro et Amelia sont heureux de se marier. Ordoñez raconte à Marissa et à Carlos que la situation financière de la banque est meilleure. Camila se souvient de Fernando avec affection. Maribel dit à Javier qu'elle essaie de voir ses enfants. Tous les amis et les parents de Camila viennent l'accueillir. Camila s'excuse à tous. La famille et les amis se réunissent et Fernanda leur dit qu'elle va se marier.

Episode n° 112

Fernanda et ses amis sont dans un restaurant en ville. Chacun se rappelle le chemin parcouru. Ils se promettent de réaliser leurs rêves et de continuer à se soutenir. Diego les regarde de loin et se fâche de voir Lucero content. Carlos dit à Ordoñez qu'il fera tout pour épouser Fernanda, mais après le mariage de Pedro et d’Amelia. Diego arrive à la maison et s'ennuie avec Olivia. Teo veut voir les modèles d'Isabela en personne et en choisir un. Isabela dit à Malquerida qu'elle ne participera pas au casting. Amelia dit à Fernanda, Blanca et Lupe combien elle est amoureuse de Pedro. Mariana prévoit de ruiner le mariage d'Amelia. Pedro est nerveux parce que Fernanda n'arrive toujours pas.

Pedro et Amelia s'embrassent devant l’église, chacun se réjouit de leur mariage. La réception de mariage se déroule dans le jardin de la maison de Pedro et tout le monde félicite le couple heureux. L'atmosphère est très animée, tout le monde danse. Carlos et Fernanda sont très excités et veulent maintenant que leur mariage ait lieu le plus rapidement possible. Ignacio demande à Marissa une occasion de gagner son cœur et elle accepte. Blanca reproche à Mariana d’être venue au mariage de sa sœur vêtue de blanc. Mais Amelia pardonne Mariana. Pedro et Amélia échappent à la réception de mariage et profitent de leur nuit de noces.