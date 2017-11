Un camino hacia el destino : comment se termine votre télénovela?

Dernier épisode

Marissa meurt. Carlos et Paquito pleurent sa disparition. Amelia, Pedro et Carlos disent au revoir à Fernanda à l'aéroport parce qu'elle va étudier en Europe. Felipe et Camila sont amoureux et se rappellent quand ils se sont rencontrés. Luis est sûr que Fernanda va lui rendre visite quand elle reviendra d'Europe. Fernanda écrit à Pedro, Amelia et Carlos leur racontant ses expériences en Europe. Jose et Blanca se rapprochent. Camila dit à Felipe qu'elle a décidé d'étudier le droit.



Télénovelas méxicaine de 126 épisodes. Avec Paulina Goto (Luisa Fernanda), Horacio Pancheri (Carlos), Jorge Aravena (Pedro), Eugenia Cauduro (Marissa), Ana Patricia Rojo (Mariana), Gustavo Rojo (Fernando), René Strickler (Luis), Lisette Morelos (Amelia), Rocío Banquells (Lupe), Manuel Landeta (Hernan).