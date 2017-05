« Un camino hacia el destino - Le chemin du destin » : les personnages principaux

Amélia a été une enfant gâtée, qui a toujours eu ce qu’elle voulait. Rêveuse, elle tombe amoureuse de Luis et se retrouve enceinte à tout juste 18 ans. Son père la chasse de la maison, et Luis l’ayant rejetée, elle emménage avec Pedro. Elle déteste l’idée d’être la femme d’un jardinier et de devoir travailler. Elle méprise également sa fille, Luisa Fernanda, et l’accuse d’être la cause de toutes ses souffrances. Elle blesse constamment Pedro et lorsque Luis revient vers elle, c’est sa fille qui souffre des conséquences.