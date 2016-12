Un calendrier scolaire unique pour les premiers et seconds degrés

- Un bâtiment logistique de pêche sur le site de la darse de Faratea- Une Smart Grid pour l’Université- Approbation du tarif de référence d’interconnexion pour la période 2017-2018 de l’Office des postes et télécommunications, de VINI et de Pacific Mobile Telecom- L’indice de l’emploi croît de 2,8%- Prix spécial du Gouvernement- Attribution d’aides financière dans le cadre du dispositif d’aide pour la revitalisation des commerces de proximité et des restaurants- Attribution d’aides financière dans le cadre des dispositifs d’aide à l’équipement des petites entreprises et d’aide pour la revitalisation des commerces de proximité et des restaurants- Attribution d’une subvention complémentaire de fonctionnement en faveur des établissements publics d’enseignement de la Polynésie française, collèges et lycées (EPEPF) - Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’Institut de la Jeunesse et des Sports de Polynésie Française- Attribution de subvention de fonctionnement aux associations sportives et de jeunesse- Projet de loi du pays relatif à la Charte de l’éducation de la Polynésie française