Un cachalot s'est échoué à Tahaa

La direction de l'Environnement rappelle que même mort, un cachalot est une espèce protégée et donc tout prélèvement (dents notamment) est strictement interdit.L’évacuation de la carcasse, une opération très délicate, est de la responsabilité de la commune.Avec la chaleur et les gaz de décomposition, une petite explosion a eu lieu au niveau de l'abdomen de l'animal. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du cachalot. La population est invitée à respecter une distance de 200 mètres.La baignade est interdite dans les eaux environnantes pour des questions de salubrité et de sécurité. Les carcasses en putréfaction hébergent un réservoir bactérien important, rappelle Mata Tohora.Des micro-organismes pathogènes portés par les mammifères marins nécessitent une attention. L’accès est donc interdit à toute personne non autorisée par la direction de l’Environnement ou le Réseau Local d’échouage.Mata Tohora rappelle par ailleurs qu’il est très important que toute personne témoin d’un échouage d’un animal vivant ou mort prévienne l’association ou les autorités afin qu'elles puissent organiser au plus vite les différentes opérations soit de sauvetage soit d’évacuation de la carcasse.Les cachalot vivent de préférence en eaux profondes. Les femelles et les jeunes nagent toute l’année dans les eaux tropicales et subtropicales. Les mâles adultes sont solitaires et migrent de novembre à juin (été austral) dans les eaux polaires. Des côtes (quelques kilomètres) au large, selon l'association.