Un bébé de trois mois suspecté d’être un terroriste

Le grand-père devait se rendre aux États-Unis pour retrouver les parents du bébé. Il aurait fait une maladresse en remplissant le questionnaire de l’immigration pour l’obtention de son visa, selon The Guardian Tous ceux qui sont déjà allés aux États-Unis connaissent cette stricte procédure et la série de questions insensées auxquelles il faut répondre : « Non, je n’ai pas l’intention de tuer le Président » ou encore « Non, je ne fais pas parti d’un groupe terroriste. »Sauf qu’a la question : « Cherchez-vous à vous engager où avez-vous été engagé dans des activités terroristes, d’espionnage, de sabotage, ou de génocide? », le grand-père a répondu « oui ».Résultat ? Le bébé a été arrêté pendant une dizaine d’heures avant de pouvoir repartir en avion avec son grand-père.