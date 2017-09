Un baleineau s'est échoué à Maupiti dimanche

Rédaction web

L'association de protection des mammifères marins Mata Tohora annonce qu'un baleineau s'est échoué dimanche à Maupiti. Mata Tohora recommande à la population de ne pas s'approcher et de ne pas le toucher. "Les mammifères marins vivants et morts ont des parasites dangereux pour l'Homme. Attention aux enfants (ainsi qu'aux animaux de compagnie)."L'association rappelle qu'une baleine échouée présente un risque d'explosion. "Nous mettons la procédure échouage en place afin d'éviter toute contamination bactériologique sur place et tout risque d'accident."La semaine dernière à Rikitea, une baleine et son baleineau ont été retrouvés morts. Le corps de la baleine, coincée dans les lignes d'une ferme perlière a attiré les requins qui se sont attaqués au baleineau.Les consignes de Mata Tohora en cas d'échouage d'une baleine sont à retrouver en cliquant ICI