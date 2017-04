Un atelier d'artistes ouvre ses portes à Tipaerui

Ce local situé dans la vallée de Tipaerui est le tout dernier lieu d’expression des artistes bohèmes du fenua. Ici, Hell Ton Jon, Teva Victor, Abuse, Chronos ou encore Komosulo de leur noms d’artistes, pourront laisser libre cours à leur savoir faire et créer en toute quiétude.



"Le fait d'avoir de la hauteur sous plafond nous permet de pouvoir concevoir des choses énormes et suspendre des objets que l'on a créé. Cela nous donne de la respiration et, comme beaucoup d'entre nous utilise des bombes de peintures pour faire des graffs, avoir de la hauteur permet d'aérer, et c'est idéal pour faire de la création" explique Teva Victor, sculpteur.



Car c’est bien de création qu'il s’agit. D’ailleurs certaines ornent déjà les murs de l’atelier. D’autres sont en cours de réalisation comme ce portrait décalé et projeté sur des bouts de vieux shorts. Une oeuvre, signée Abuse. "J'essaie de faire une représentation de différentes facettes d'une personnalité. J'ai séparé les éléments du visage en plusieurs parties."