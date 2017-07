Un arbitre du fenua aux côtés de Cristiano Ronaldo

Rédaction web avec FTF

Le site de la fédération tahitienne de football lui consacre un article : Kader Zitouni, membre de la FTF, a fait partie de l'équipe d'arbitrage du match Portugal-Mexique programmé le 18 juin dernier. Un match de la Coupe des confédérations qui s'achève ce dimanche. Parmi les joueurs portugais : Cristiano Ronaldo...Dans une interview accordée à la FTF, Kader Zitouni raconte : « J’ai commencé à l’âge de 15 ans en France. Pour des raisons professionnelles, je suis venu à Tahiti et j’ai repris, avec l’arbitrage, cette activité annexe à mon travail. Je suis arbitre à Tahiti depuis 2010. Rapidement, de fil en aiguille, je suis devenu arbitre Fifa. J’avais déjà eu des formations en France. Les lois Fifa sont universelles et traduites dans toutes les langues. J’ai ainsi continué ma formation ici en Océanie. (...) J’ai pu partir officier à la Coupe de confédérations, c’est la plus grosse compétition après la Coupe du monde avec de grosses équipes comme l’Allemagne, le Portugal, le Chili, le Mexique, donc ce fut une belle opportunité pour moi que de participer à cette compétition avec les meilleurs arbitres du monde. Entre Norbert et moi, on aura eu Messi et Ronaldo, j’en ai encore des frissons ! »Kader Zitouni est le deuxième licencié de la FTF a participer à une telle compétition :« On se réunit tous les mercredis pour des formations théoriques. Et le mardi et le jeudi, on a des formations sur le terrain avec des entrainements physiques. En football, la seule personne de Tahiti qui a participé à la Coupe du monde, c’est un arbitre pas un joueur, pour les Jeux Olympiques c’est pareil. Donc statistiquement, aujourd’hui, pour participer à une Coupe du monde, il vaut mieux devenir arbitre que joueur ! (...) Je remercie la fédération tahitienne de football, les joueurs qui nous permettent d’évoluer à ce niveau. Un grand merci aux collègues arbitres, aux formateurs qui nous permettent de participer à ces grandes compétitions. La Coupe du monde on en parle beaucoup, il y a les joueurs sur le terrain mais pas uniquement. Il y a quatre arbitres. »