Un an ferme requis contre l'auteur du coup de couteau

Rédaction web avec Brandy Tevero et Oriano Tefau

Les trois militaires, engagés dans les fusiliers marins, comparaissaient pour violence volontaire en réunion avec usage d'une arme, et risquaient jusqu'à sept années de prison. Si contre l'auteur du coup de couteau il a été requis 2 ans de prison dont un avec sursis, contre le deuxième agresseur, deux ans avec sursis. Le troisième militaire n'ayant pas participé à la rixe, a été relaxé. Pour l'heure, le verdict n'a pas été rendu.Retour sur les faits. Dans la nuit de vendredi à samedi, les deux victimes se sont rendues dans un bar de Papeete pour fêter un anniversaire. A peine pénétraient-t-ils dans l'établissement, qu'un individu faisant partie d'un groupe de trois, visiblement alcoolisé, venait les provoquer. L'ignorant, les deux jeunes gens ont continué à discuter entre eux, ne portant guère attention à l'excité. C'est à la sortie du bar que la rixe a débuté."Ils nous fixaient du regard, et l'on sentait bien qu'ils voulaient se bagarrer," témoigne l'un des agressés qui a reçu un coup de couteau à l'avant-bras. Dès la sortie du bar, les militaires les ont suivis, puis provoqué tout en les dirigeant vers un coin plus sombre. "On a échangé quelques coups, puis l'un deux a poignardé mon ami, et moi, en voulant me protéger, j'ai été touché au bras. Après, ils se sont enfuis."Sur le coup, ils n'ont pas vu que l'un des agresseurs tenait à la main un couteau. Ce n'est qu'au moment où l'une des victimes a ressenti une douleur au ventre, qu'ils se sont aperçu qu'il avait été poignardé. "On a vu qu'il était blessé et que sa plaie était profonde." La victime touchée à l'abdomen, est pour l'heure toujours à l'hôpital. Selon les médecins, ses jours ne sont pas en danger.