Un amour sans limites : du 20 au 24 novembre

Episode n°9

Nachiket est sous le coup de la surprise mais reste froid. Il refuse d’intervenir auprès de Ragini. Nishi rentre chez elle déçue. Suhani et Agam constatent avec joie que leur père est beaucoup plus attentionné à leur égard depuis son retour de l’Inde. Karan et Dimpy se méprennent sur la relation entre Ragini et Oman en les rencontrant au super-marché.



Episode n°10

Nachiket passe outre les mises en garde de Pam et appelle Ragini. Cette dernière est sous le choc en entendant la voix de son ex-mari qui lui demande d’accepter l’union de Nishi avec son fiancé. Ragini en colère s’explique avec Nishi qui lui révèle que son père Nachiket et le Dr. Neil ne sont qu’une seule et même personne. Le lendemain Ragini se rend chez Jignesh et accepte son union avec Nishi et fixe la date de mariage. Nishi est contente et invite son père à son mariage.



Episode n° 11

En Inde, Karan arrive chez Ragini et donne de l'argent à Nishi de la part de Nachiket qui ne pourra pas venir au mariage. Nishi en colère refuse l’argent. Ragini est triste pour sa fille et en colère contre Nachiket… et ce dernier à New-York exprime sa colère contre Ragini en apprenant par Dimpy que Ragini s’est remariée. Suhani et Agam demandent à leur père de se rendre en Inde pour le mariage de Nishi mais ce dernier et Pam refusent.



Episode n° 12

Nachiket finit par accepter qu’Agam et à Suhani se rendent en Inde et explique son plan à Pam. Cette dernière est inquiète et convainc Ranbir, le frère ainé de les accompagner. Arrivés à Mumbai Agam s’échappe pour se promener et se fait malmener dans un bus réservé uniquement aux femmes. Ragini le sauve (sans se douter que c’est son fils) et le ramène à l’hôtel. Pendant ce temps Rambir, qui déteste sa mère, trouve sur une photo de Ragini sur le net mais ne la montre pas à ses frères.



Episode n° 13

Ragini arrive au restaurant de Karan avec sa famille à la rencontre de la famille de Jignesh pour l’organisation du mariage. Elle est choquée de voir qu’Aman y a été convié par Nishi. Plus tard Ranbir, Agam et Suhani y arrivent aussi sans se douter que leur mère s’y trouve. Karan est étonné de les voir dans son restaurant alors que Nachiket ne l’a pas prévenu de leur arrivée en Inde. En colère, il appelle ce dernier et menace d’emmener les enfants voir Ragini s’il n’arrive pas en Inde.