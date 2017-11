Un amour sans limites : du 13 au 17 novembre

Episode n°4

N’arrivant pas à joindre le Dr Neil, Ragini lui laisse un message. Pendant ce temps à New-York, le Dr Neil (Nachiket) arrive à l’hôpital. Le personnel féminin essaie d’attirer son attention mais en vain. Depuis son divorce il y a 15 ans avec Ragini, il s’est exilé aux Etats-Unis et se consacre entièrement à son métier de chirurgien cardiaque.



Episode n°5

Nishi appelle à la maison de Nachiket, son père pour lui parler et est déçue de tomber sur une voix de fille. Pendant ce temps à New-York, Nachiket rentre chez lui et Pam, sa sœur avec qui il vit, lui reproche de ne pas être venu à la fête de Suhani, sa fille adoptive. Aman finit par convaincre le Dr Neil de venir en urgence en Inde pour opérer sa patiente. Ce dernier accepte mais Pam, sa sœur essaie de l’empêcher de faire ce voyage pour lui éviter de rencontrer Ragini.



Episode n° 6

Nishi toujours en colère contre sa mère qui refuse son mariage décide de fuguer avec Jignesh. Devika demande à Ragini d'aller chercher le Dr Neil à l'aéroport. Cette dernière est loin de se douter que sa fille Nishi s’y rend aussi pour rencontrer son père Nachiket. Pam et Nachiket arrivent à l’aéroport mais Ragini occupée à consoler une inconnue ne les voit pas sortir de l’aéroport. Pam et Nachiket sont récupérés par leurs amis Dimpy et Karan.



Episode n° 7

En chemin, la voiture de Karan percute un scooter. Sur ce dernier Nishi et Jignesh. Nachiket les amène à l'hôpital et demande à opérer la fille sans se douter que c’est sa propre fille. Ragini est prévenue de l’accident. Elle se précipite à l’hôpital et est soulagée de voir Nishi hors de danger. Elle est surprise d’apprendre que la note a été payée par le Dr Neil.



Episode n° 8

Le lendemain, Nachiket se rend à l’hôpital ou l'accueille Aman. Pendant qu’il opère sa patiente, Davika fait visiter l'hôpital à Pam. Cette dernière reconnait Ragini sur des photos au mur et prend peur. Plus tard, Ragini arrive et est déçue de ne pas pouvoir remercier le Dr Neil qui vient d’en partir. Nishi, malgré son état, se rend à l’aéroport pour parler à Nachiket. Elle lui avoue qu’elle est sa fille et lui demande son aider pour se marier.