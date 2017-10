Un Tahitien au FC Barcelone

S’entraîner aux côtés des plus grands sur le célèbre terrain de Camp Nou : un rêve qu'a réalisé Dewk, poussin au club de football de l’AS Tefana. C'est en participant à un jeu qu'il a remporté le stage.

"J'ai vu dans ses yeux monter une telle émotion que l'on voit quand un enfant découvre le cadeau qu'il a toujours voulu le jour de Noël", raconte son papa qui lui a annoncé qu'iol avait gagné. "Etant très blagueur, mon fils se méfiait et me lançait "papa ce n’est pas une blague, parce que si non ce n’est pas drôle !""



Dewk et son papa, sont partis le 13 octobre pour un stage de 3 jours au FC Barcelone, stage offert par Nestlé Polynésie.

Un programme sportif complet attendait 50 enfants venant de 9 pays différents. Entraînements sur le terrain avec les coaches de l’école de foot, des bases théoriques, c’est un stage intensif qui attendait les jeunes champion.



"La magie du ballon rond a opéré. Les différents ateliers, les moments de fou rires, de partage et d'échange avec les enfants d'autres pays lui ont apporté une vision et un esprit d'équipe malgré la barrière de la langue. On ne peut qu’être fier de voir son enfant s'épanouir sur un terrain avec des entraîneurs professionnels du FC Barcelone", raconte son père.



Dewk et Hitirere sont revenus, chanceux d’avoir profité d’une opportunité rare. Ce ne serait pas surprenant que notre sportif en herbe fasse des envieux parmi ses camarades. De retour au sein de son équipe de l’AS Tefana, c’est à lui de partager quelques-uns des enseignements appris sur place, et certainement toute une collection de souvenirs inoubliables.