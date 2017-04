Un Tahitien à la tête de l’Oceania Judo Union

Rédaction web

L’Oceania Judo Union rassemble 20 pays du Pacifique. Son objectif est de développer la discipline à travers la région et d’entraîner les athlètes à remporter la médaille d’or aux Jeux Olympiques.« Cela ne me surprend pas plus que cela. Il a toujours été très doué et investi dans ce sport », nous confie son père, Claude Davio.Il commence le judo à l’âge de 5 ans. « Il ne cessait de bouger dans tous les sens. Il lui fallait une activité sportive pour le canaliser », se remémore Claude. Passionné, il enchaine les compétitions et excelle dans son domaine. Mais à 41 ans, il a envie d’évoluer. Il troque alors son kimono et ses combats contre le rôle d’arbitre. Il fait appliquer les règles pour de grands matchs de la fédération de l’Oceania Judo Union. « Il était toujours appelé en déplacement aux quatre coins du monde », poursuit son père.Très apprécié de tous par sa gentillesse et son professionnalisme, la fédération lui propose de déposer sa candidature pour le poste de président. Il reçoit le soutien de plusieurs grands pays du Pacifique, comme l’Australie ou la Nouvelle-Zélande. Il est élu mardi dernier à Tonga. « Il a gravi les échelons petits à petits et voila où il arrive aujourd’hui », explique son père, admiratif.Rehia continue son activité d’arbitre en parallèle. Mais il se lance un nouveau défi de taille : passer la qualification n°1 pour arbitrer les plus grosses compétitions de judo. « Il voudrait travailler pour les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde, ou le tournoi de Paris », ajoute Claude. À croire que Rai Davio n’a pas fini de faire parler de lui ...