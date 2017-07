Un 29 juin en musique

Dès 16 heures, les amateurs de beach soccer avaient rendez-vous sur le terrain du parc Paofai. Des rencontres amicales qui ont regroupé une quinzaine d'équipes de jeunes joueurs venus des différents quartiers de Tahiti et Moorea.



Et juste après les matchs de beach soccer, place au bubble foot pour une bonne partie de rigolade. Le concept, jouer une partie de foot ball enfermé dans une bulle en plastic géante, même le gardien de but a droit à sa bubble. Comme dans une partie traditionnelle le joueur doit se démener pour intercepter le ballon, l'emmener jusqu'au but et marquer, ce qui est loin d'être aisé avec cet attirail, mais qui promet des parties hilarantes tant pour les joueurs que les spectateurs.