Un 14 juillet en hommage à Alberic Riveta

« Albéric Riveta avait voulu devenir soldat ; il en était particulièrement fier et grâce aux qualités que ses chefs lui avaient reconnues, il désirait aller vers des missions commandos toujours plus difficiles et toujours plus risquées, comme il l’avait récemment dit à sa maman. Qu’il repose en paix et demeure dans nos mémoires. Honneur au Aito ! », a conclu le Haut-commissaire sous un tonnerre d'applaudissements.