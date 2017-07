Umu ti, la marche sur le feu ouvre le Heiva 2017

Thomas Chabrol

La marche sur le feu est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable pour les visiteurs étrangers. Dans la foule, des Maoris venus pour la première fois s'initier à ce rite sacré. Une occasion rare pour ressentir le mana : "Peut-être que mes ancêtres, les tupuna , pratiquaient cette tradition , il y a très longtemps, alors venir ici vivre cette expérience, oui c’est beaucoup d’émotion" expliquent Nama et Justine.Aux temps anciens, La cérémonie du umu ti consistait à cuire dans un four traditionnel des racines de ti pour se prémunir de la saison sèche et ainsi faire face à la disette. Au fil du temps, rien a vraiment changé quant au mode préparatoire. Sous les pieds , la température varie entre 600 et 1200 degrés… Une expérience inoubliable que de nombreux couples veulent partager. Cécile et Maxime sont venus spécialement de métropole pour célébrer leur 10 ans de mariage et marcher sur le feu : "C'est très spirituel, très fort ce soir, ça nous motive à formuler des voeux pour notre avenir" explique le couple heureux.Une fois la fournaise franchie, les corps et les esprits sont purifiés. A l’issue de la cérémonie , le tapu a été posé jusqu’à l’an prochain.