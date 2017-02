UPF: un concours photo pour exposer à Paris

Le concours se tient depuis mardi et se clôturera le 15 février. Un jury se réunira à partir du 16 février pour sélectionner la photo qui sera envoyée au ministère à Paris, ainsi que les autres photographies qui seront ensuite exposées à la bibliothèque universitaire à partir du 28 mars.Ce concours photo au thème évocateur "art et couleur" permet de valoriser les pratiques artistiques amateurs chez les étudiants polynésiens mais aussi de présenter leurs réalisations au grand public. C’est dans cette dynamique que l’UPF souhaite s’inscrire, la bibliothèque universitaire proposera donc l’exposition des 30 meilleures photographies à partir du mars prochain.La convention cadre "Université, lieu de culture" a mis en lumière le rôle important que jouent les universités dans la création et la diffusion culturelles et artistiques sur le plan national et international. L’animation et les pratiques culturelles et artistiques participent au rayonnement et à l’attractivité des universités.Elles favorisent également la réussite des étudiants dans leurs études et leur insertion professionnelle en enrichissant leur cursus et en stimulant leur créativité. Dans ce cadre, les Journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur, vitrines des actions culturelles et artistiques menées dans l’enseignement supérieur représentent un rendez-vous de partage et de rencontres culturelles et artistiques.