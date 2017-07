UPF : les chaînes d'inscription commencent lundi !

L'UPF informe les nouveaux bacheliers 2017 que les chaînes d’inscriptions se dérouleront à l'université du 3 au 7 juillet au matin.Pour s'inscrire, les futurs étudiants doivent télécharger leur dossier et prendre rendez-vous sur la chaîne d'inscription via le portail en ligne.pour réserver un créneau sur les chaînes d’inscription.Pour rappel les chaînes d’inscription sont échelonnées sur plusieurs mois depuis mai 2017. Les procédures d’inscription diffèrent selon que l’on choisit l’UPF ou l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation. Retrouvez tous les renseignements et les informations qui faciliteront vos démarches sur le portail d’inscription en ligne dédié http://rdv.upf.pf/inscriptions