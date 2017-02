Tuvalu lance un plan d'action pour garantir les droits de la personne

(Communiqué Communauté du Pacifique)

Enele Sopoaga, Premier ministre de Tuvalu, a officiellement lancé lundi, le plan d’action national de Tuvalu, lors d’une cérémonie à laquelle ont participé les représentants de la fonction publique du pays.Le plan d’action national est le résultat d’un dialogue sur les droits de la personne qui a eu lieu en 2015 entre les députés de Tuvalu, organisé par la Communauté du Pacifique (CPS), avec le soutien de l’Union européenne et du gouvernement australien.Le Premier ministre a précisé : "en élaborant ce plan d’action national, nous savions que nous serions confrontés à des défis liés à la mise en œuvre de nos différents engagements. Nos objectifs prioritaires en matière de développement apporteront une aide aux marginalisés, aux personnes âgées et aux jeunes, aux hommes, aux femmes et aux enfants, aux personnes en situation de handicap et à toutes les personnes qui résident à Tuvalu. C’est en exerçant nos droits les plus élémentaires et fondamentaux que nous prenons conscience de notre dignité et de notre valeur en tant qu’êtres humains".Le Premier ministre a indiqué que son gouvernement se félicitait de présenter ce plan d’action national qui reflète les engagements pris par Tuvalu, les priorités et les efforts concertés qui visent à renforcer la nation et à permettre de vivre dans un pays où les droits de la personne sont garantis et protégés.Pour donner suite aux recommandations issues du dialogue mené sur les droits de la personne, les autorités de Tuvalu ont demandé l’aide de l’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne de la CPS afin de mener une série de consultations avec les ministères, les ONG et les communautés en vue de définir les priorités en matière de droits de la personne et de développement social, et d’élaborer un plan d’action national général relatif aux droits de la personne, en adéquation avec le plan national de développement de Tuvalu."Ce plan d’action national est sans aucun doute une réussite remarquable et mérite d’être reconnu en tant que tel. Aujourd’hui, alors que les gouvernements ont des difficultés à honorer leurs engagements en matière de droits de la personne, un plan national comme celui-ci aide les autorités à mieux mettre en valeur la mise en œuvre de l’engagement universel pris en faveur des droits de la personne et d’assurer l’exercice de ces droits de leurs citoyens" , a dit Nicol Cave, Directrice par intérim de l'Équipe régionale d'éducation en matière de droits de la personne de la CPS.Le plan d’action national renforce les engagements pris par le pays en matière de droits de la personne et garantit qu’une approche systématique et coordonnée sera mise en œuvre pour honorer les engagements pris par le gouvernement en matière de droits de la personne et pour renforcer l’exercice des droits de la personne à Tuvalu.Ceci reprend les engagements existants pris par Tuvalu au titre des traités relatifs aux droits de la personne auxquels le pays est partie, à savoir la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que les engagements pris par Tuvalu au titre de l’Examen périodique universel, des Objectifs de développement durable (ODD) et du plan national de développement de Tuvalu (Te Kakeega III 2016-2020 (TK III)).