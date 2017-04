Tupuna : Yvette Temauri, sa vie, son histoire

Magazine présentée par Moerii Tua. En langue tahitienne.



Horticultrice et Présidente la Chambre de l'Agriculture et de la pêche lagonaire depuis 2014, Yvette ne ménage pas ses efforts pour remplir tous les objectifs qu'elle s'est fixée. C'est une femme engagée.



Ce samedi dans Tupuna, Moerii Tua vous propose de découvrir une autre facette de la Polynésienne: l'enfant.



Yvette nous vient des Iles Sous-le-Vent. Elevée par un couple qui ne pouvait avoir d'enfants, elle a vécu une enfance heureuse et choyée. Ses parents fa'amu lui ont appris à cultiver la terre et à pêcher. Elle garde de très bons souvenirs des premières années de sa vie. Venez les écouter !