Tupuna : Emma Faua-Tufariua, sa vie, son histoire (2e partie)

Magazine présentée par Moerii Tua. En langue tahitienne.



Les samedi 15 et 22 avril, Moerii Tua vous propose de faire la connaissance de Emma Faua-Tufariua au travers de 2 émissions qui lui seront consacrées.



Dans ce second volet, Emma revient sur sa vie d'épouse de pasteur au sein de l'église protestante. Suite à la demande du pasteur Marurai Utia, Emma et son mari quittent la Nouvelle-Calédonie pour revenir sur le fenua. Ils entament leur formation à l'école pastorale Hermon sur les hauteurs de la Mission à Papeete...