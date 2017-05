Tumu Ao, ou le mariage de la pole dance et du ori tahiti

Rédaction Web avec communiqué

Certains artistes seront accompagnés d’un orchestre traditionnel (avec to’ere, percussions, pahu…) qui vous proposera des sons qui vous feront vibrer. Pour les adeptes de musique classique, un autre orchestre composé de 3 violonistes et 1 pianiste vous régalera et vous fera voltiger telles des danseuses de tissu aérien.Apetahi du clan des Pounini conte son histoire féérique lors de sa rencontre avec le peuple Nai.Pounini est le clan des piliers rotatoires. Les femmes, fleurs de Vénus en sont l'emblème. Elles sont l'air. Elles sont la volupté.Nai est le clan des danseurs agrestes. Les hommes, béliers de Mars en sont le blason. Ils sont la terre. Ils sont la véhémence.Pounini et Nai coexistent. Mais ils en sont inconscients. Telle est la volonté des Déesses Fetia et Tetumu. Pourtant Avane de Nai me voit, moi, Apetahi de Pounini. Et je vois Avane. Alors nous voyons ce que nous ne concevons pas. Stupeur. Perplexité. Curiosité. Suite à cette rencontre les chefs des deux communautés lutteront pour empêcher les amants de se revoir et de réveiller les esprits qui régissent leur univers.Vendredi 9 juin 2017 à 19h30Grand théâtre3.500 xpfBillets en vente à la Maison de la Culture et en ligne www.maisondelaculture.pf du 22 mai au 9 juin