Tuerie de Las Vegas, attaque de Marseille : Marcel Tuihani envoie un message de soutien

"La folie meurtrière s’est à nouveau abattue à Marseille et à Las Vegas. Deux étudiantes ont été poignardées et sont mortes sur le parvis de la gare Saint Charles à Marseille.A Las Vegas, c’est un concert qui est a été tragiquement endeuillé par une tuerie sans précédent qui a fait 58 morts et 515 blessés.Bien que différents, ces événements dans leur brutalité ne peuvent laisser personne indifférent.Le président de l’Assemblée de la Polynésie française Marcel Tuihani fait part de sa tristesse et adresse aux familles endeuillées letémoignage de sa compassion et les condoléances de l’ensemble des représentants. Nos pensées vont aussi vers le peuple américain et les autorités chargées d’assurer les secours et la sécurité des citoyens.En dépit des moyens souvent considérables qui sont déployés pour assurer la sécurité, ces tragédies montrent que notre société reste malgré tout vulnérable. Ces drames peuvent survenir n’importe où et frapper n’importe qui. Plus que jamais nous devons promouvoir l’éducation aux valeurs de la démocratie et de la tolérance qui sont celles de la civilisation à laquelle nous sommes attachés."