Tuamotu : inauguration de deux navires à Arutua

Communiqué de presse de la Présidence

L’acquisition du navire de charge pour le transport de passagers et de fret permettra à la commune d’assurer au quotidien le transport maritime entre l’aérodrome et le village de Rautini, et entre les secteurs et le quai du village. Cette nouvelle embarcation servira aussi à la commune pour déplacer ses agents et ses engins lors de travaux d’entretien de voirie ou de protection du littoral de l’atoll.Long de près de 12 m, ce navire baptisé « Fenua Kura », est équipé de deux moteurs de 150 cv. Sa capacité en charge est de 40 tonnes et sa capacité de transport est de 32 personnes.Arutua s’est également dotée d’un navire de liaison de 30 pieds afin d’assurer les déplacements inter-îles des élus, de son personnel, des missionnaires des administrations de l'Etat et du Pays, et de ses administrés entre les atolls d’Arutua, Kaukura et Apataki. Jusqu'à présent, ce service était assuré par un bateau de la mairie construit localement en bois, et qui ne répondait plus aux normes actuelles.A cette occasion, la commune a également rendu un hommage à ses matahiapo et a félicité son équipe de futsal pour son excellent classement, 3, lors du challenge Alphonse Greig, ainsi que son équipe de va’a qui s’est classée 12sur 40 lors d’une récente course.