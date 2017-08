Trump: si Kim Jong-Un s'attaque à Guam, "il le regrettera"

Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois mis en garde vendredi le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, en assurant que si ce dernier attaquait Guam, île du Pacifique et territoire américain, il le "regretterait" amèrement.



"S'il fait quoi que ce soit visant Guam, ou un autre territoire américain, ou un allié des Etats-Unis, il le regrettera vraiment et il le regrettera rapidement", a déclaré Donald Trump depuis son golf de Bedminster, dans le New Jersey.