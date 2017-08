Trump prêt à une "guerre" avec la Corée du Nord, selon un sénateur américain

AFP

"Le président Trump a dit: +je ne vais pas les laisser se doter d'un missile balistique intercontinental (ICBM) avec une ogive nucléaire pour frapper l'Amérique+. Ils en prennent la direction. Ils n'en dévieront que s'ils pensent qu'il y a une menace crédible d'option militaire sur la table", a expliqué cette figure républicaine sur la chaîne de télévision NBC."Il y a une option militaire, celle de détruire le programme nord-coréen et la Corée du Nord elle-même", a estimé l'influent sénateur."Il y aura une guerre avec la Corée du Nord sur le programme balistique s'ils continuent de tenter de frapper l'Amérique avec un ICBM", a insisté Lindsey Graham, décrivant ses conversations avec Donald Trump. "Il me l'a dit. Je le crois", a-t-il assuré.La Corée du Nord a tiré vendredi un engin intercontinental et affirme pouvoir atteindre désormais le territoire américain. Le président Trump a manifesté son agacement à l'égard de la Chine, prévenant samedi qu'il ne laisserait plus Pékin "ne rien faire" face à Pyongyang."Si j'étais la Chine, je le croirais aussi, et j'essaierais de faire quelque chose. On peut stopper la Corée du Nord, par la voie militaire ou diplomatique", a-t-il ajouté.