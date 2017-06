Trophée de l’amiral: OPT grand vainqueur

Rédaction Web avec Oriano Tefau

"Des conditions météorologiques parfaites, une faible houle, un soleil remarquable, tout était parfait.", selon Paul Bader, adjoint interarmées de l'amiral Denis Bertrand. "Il y avait de la ferveur, de l'enthousiasme et de l'effort" précise-t-il, poursuivant, "Le Trophée de l'Amiral, permet aux militaires de participer à une compétition organisée par la Défense, et, en même temps d'inviter les Polynésiens et les équipes locales à se mesurer sur le plan d'eau. (…) C'est une compétition à la fois conviviale et très disputée."De son coté, Taaroa Dubois, du Team Opt qui a remporté la grande course de 24km se déclare satisfait de la course et du résultat. "On a bien ramé, même si l'on était un peu fatigué de la semaine. J'en profite pour féliciter le team CPS qui s'est accroché durant une grande partie de la course."Si les conditions de houle n'étaient pas vraiment réunies pour le surf, malgré tout, "On a tout de même essayé de prendre quelques vaguelettes et de garder l'avantage." Prochain objectif pour le team OPT: "le Te Aito qui se tiendra prochainement, et le Fati Moorea au mois de juillet."Deux parcours étaient proposés pour six catégories en lice, une petite boucle de 12 km pour les catégories junior, féminine et mixte et une grande boucle de 24 km pour les catégories sénior, vétéran et entreprise.Dans la course reine des séniors, c’est le Team OPT qui a décroché la première place, avec un temps de 1h21'32", suivi par les Tamarii CPS avec un temps de 1h22'09" et Team Tupuai avec 1h23'36".Chez les Dames, Mata Are Va'a s'est imposé avec un temps de 1h17'15".Dans la catégorie entreprise, Tamarii CPS termine premier avec un temps de 1h22'09", suivi par Tuaraa Va'a avec 1h33'15" et The Brando Va'a avec 1h33'29".Chez les Juniors, Team OPT termine premier avec 1h04'04" suivi par Shell Va'a avec 1h04'45".Chez les militaires, Rimapp termine premier avec 1h39'06" suivi par RSMA avec 1h40'24".En catégorie Mixtes, Paea Va'a se classe premier avec 1h03'13" suivi de Iriatai Va'a avec 1h06'35" et enfin, chez les vétérans, c'est Mata Ara Va'a qui s'impose avec un temps de 1h28'28".