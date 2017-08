Troisième voie à Punaauia : fin des travaux prévue pour octobre 2018

(Communiqué de presse)

Les congestions notées à la convergence de la route de ceinture (RT1) au pk 7,9 et de la RDO, au niveau de l'échangeur d’Outumaoro, entraînent des difficultés de circulation pouvant s’étendre sur plus d’un kilomètre. La mise en place d'une 3eme voie , sur environ un kilomètre, facilitera la jonction des deux flux de circulation et augmentera la capacité de trafic sur la zone considérée.Aucune acquisition foncière n’a été nécessaire pour la réalisation de cette opération qui comprend des travaux de réseaux, de voirie, d’éclairage public, de réalisation de trottoirs et d’espaces verts. Cet aménagement est réalisé par la réduction de l’emprise du terre-plein central, qui sera conservé pour maintenir la séparation des flux et ainsi, garantir la sécurité des usagers.En partenariat avec l’Etat, le financement de cette opération est réalisé par le biais d’une inscription au 3instrument financier pour un montant global de 574 millions Fcfp.Afin d’éviter les encombrements sur la voie de circulation pendant cette période, les travaux seront quasi exclusivement exécutés de nuit, entre 20h et 5h. Ils devraient prendre fin en octobre 2018.